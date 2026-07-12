انتهى سباق سيلفرستون الأسبوع الماضي خلف سيارة الأمان، الأمر الذي أثار خيبة أمل داخل كواليس الفورمولا 1 وبين الجماهير.

فقد أدى تطبيق القاعدة التي تفرض السماح للسيارات المتأخرة بلفة باستعادة موقعها خلف سيارة الأمان، ثم إكمال لفة إضافية قبل استئناف السباق، إلى حرمان الجماهير من مشاهدة معركة محتملة على الفوز في اللفة الأخيرة.

وزادت الأمور تعقيدًا بعدما أدى خلل تقني إلى صدور رسالة من الاتحاد الدولي تشير إلى أن سيارة الأمان ستدخل إلى منصة الصيانة، قبل أن يتضح لاحقًا أن السباق سيستمر خلفها حتى النهاية.

وفي حديثه عبر بودكاست High Performance Racing، أوضح زافناور أن مدير السباق في الاتحاد الدولي، روي ماركيز، طبّق اللوائح بحذافيرها، لكنه رأى أن هناك خيارًا أفضل كان يمكن اللجوء إليه من أجل "العرض والجماهير".

حيث قال: "لقد سمحوا لجميع السيارات المتأخرة بلفة باستعادة مواقعها، لكن وفقًا للوائح يجب إكمال لفة إضافية قبل استئناف السباق".

وأضاف: "عندما انتهت تلك الإجراءات، لم يكن هناك ما يكفي من اللفات لاستئناف السباق، ولذلك كان لا بد من إنهائه خلف سيارة الأمان".

وتابع: "لكن لو رفعوا العلم الأحمر، لكان المشجعون قد شاهدوا مواجهة مثيرة في اللفة الأخيرة، لأن اللفات لم تكن لتُهدر خلف سيارة الأمان".

وأوضح زافناور أنه لم يكتفِ بطرح هذه الفكرة في البودكاست، بل ناقشها أيضًا مباشرة مع مدير السباقات في الاتحاد الدولي، روي ماركيز، مستعيدًا الحوار الذي دار بينهما.

حيث قال: "بالطبع، طبّق الاتحاد الدولي اللوائح الحالية، لكن خيار إيقاف السباق بالعلم الأحمر كان متاحًا دائمًا".

وأضاف: "كان بإمكانهم فعل ذلك بسهولة. وعندما قلت ذلك لماركيز، سألني: 'هل كنت سترفع العلم الأحمر من أجل هذا؟' فأجبته: 'لا، ليس من أجل هذا، بل من أجل الجماهير.'"

وتابع قائلاً: "عندما توقف السباق بالعلم الأحمر من أجل منح الجماهير نهاية ممتعة، فأنت لا تخالف أي قاعدة".

واختتم: "لذلك، إذا كنت تريد سباقًا مثيرًا في اللفات الأخيرة، وفي الوقت نفسه تريد الالتزام الكامل بالقوانين، وهو أمر يجب فعله بالتأكيد، بخلاف ما حدث في أبوظبي 2021، فإن الحل كان يتمثل في إشهار العلم الأحمر".