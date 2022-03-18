زافناور يخطط لمرحلةٍ من التعلم في ألبين قبل إجراء أية تغييرات

بعد افتراقه عن فريق أستون مارتن بداية هذا العام، ظهر زافناور للمرة الأولى مع فريق ألبين خلال تجارب البحرين الشتوية.

وأكد أن أولويته الحالية تتمحور حول التعلم عن كيفية عمل الفريق قبل إجراء أية تغييرات أو تحسينات.

حيث قال في تصريح لـ "اف1 تي في": "أول أمر بالنسبة لي هو التعلم. تعلم اختلافات إنستون عن الفريق الذي أتيت منه، تعلم وحفظ أسماء الجميع، تعلم شخصية المكان نفسه وجوهره".

وأكمل: "أذكر انضمامي إلى فورس إنديا، سُئِلت عن التغييرات التي سأجريها، كانت فورس إنديا متأخرة عندما انضممت إليهم. لا يمكنك إجراء تغييرات فقط بهدف التغييرات، عليك فهم الوضع برمته، أنا واثق بأن هناك الكثير من الأمور الإيجابية، فلمَ يتوجب عليّّ تغييرها؟".

وأردف: "لذا، بادئ ذي بدء، لا بدّ من الفهم العميق للوضع".

بالمقابل، كشف زافناور أنّ علاقته مع إستيبان أوكون جيدة منذ أيام فورس إنديا/ريسينغ بوينت، لكن عليه العمل على بناء علاقة طيبة مع فرناندو ألونسو.

ويرى الأمريكي نوعاً من التشابه في العلاقة مع سيباستيان فيتيل.

فقال: "أكنّ له الكثير من الاحترام. التقيته عندما كنا نقرر من سيقود إلى جانب لانس سترول. خضتُ نقاشات معه".

وتابع: "عملت مع سيباستيان فيتيل مؤخراً، وهو بطل عالم أربع مرات. طريقة عمل فرناندو مماثلة لـ فيتيل، وهو يرغب بالمنافسة على أعلى مستوى من دون ترك أي تفصيل أو أي أداءٍ دون استغلاله".

واختتم: "التعامل مع فرناندو سيكون سهلاً لأن لدينا طبعاً مشتركاً. أريد ما يريده تماماً. هذا هو واقع الحال وهكذا هي الطريقة التي تعامل بها الآخرين لتستخرج أفضل ما لديهم، هذا هو المفتاح".