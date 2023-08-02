زافناور يتمنى لطاقم فريق ألبين "مستقبلاً مشرقاً"
قال أوتمار زافناور مدير فريق ألبين الذي ترك منصبه حديثاً، بأنه يتمنى "مستقبلاً مشرقاً" لطاقم عمل فريق ألبين في الفورمولا واحد.
بعد 18 شهراً من قيادة الفريق، أكمل زافناور آخر جولة له مع ألبين في بلجيكا، حيث تم الإعلان على هامش الجولة بأنها ستكون الأخيرة له مع العلامة الفرنسية.
وسيتم استبداله لفترة مؤقتة بنائب مدير قسم رياضة المحركات لدى ألبين، برونو فامين.
وألقى زافناور بكلمة وداعية للجميع بعد سباق الأحد ضمن المرآب، قبل أن يتجه للمطار، حيث انتهت فترة عمله رسمياً يوم الاثنين.
وقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" مباشرة قبل خروجه من البادوك: "بالنسبة لي شخصياً، سأكون على ما يرام، وأنا بخير".
وأكمل: "لكنني قلق على جميع الرجال والنساء الرائعين في إنستون وفيري، الذين قاموا بعمل جيد. أتمنى لهم مستقبلاً مشرقاً".
وأردف: "كنت قد بدأت أدخل ضمن بيئة الفريق وأتعرف على الجميع لمحاولة تحفيزهم. وقد وصلت في ذلك إلى مرحلة إيجابية بالفعل".
واسترسل: "كان هناك البعض، يبكي ويودّعني. قلت لهم: ’انظروا، أنا ما زلت حياً، لم أمت! سأكون بخير!’".
يشار إلى أن مرحلة زافناور انتهت بطريقة جيدة في سبا، مقارنة بسباقي بريطانيا والمجر اللذين عانى فيهما الفريق من الانسحابات.
حيث حقق بيير غاسلي المركز الثالث في سباق السبت القصير، بينما تمكن زميله إستيبان أوكون من تسجيل المركز الثامن في السباق الرئيسي لينهي خلف لاندو نوريس سائق مكلارين.
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