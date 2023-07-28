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زافناور يترك عمله كمدير لفريق ألبين في الفورمولا واحد

أعلنت ألبين أن أوتمار زافناور مدير فريقها في الفورمولا واحد، سيترك منصبه الذي أمضى فيه 18 شهراً.

أوتمار زافناور، مدير فريق ألبين

سيترك زافناور منصبه "باتفاق مشترك" مع الفريق بعد جائزة بلجيكا الكبرى الحالية.

أشارت ألبين إلى أنه "سيواصل مهامه الاعتيادية خلال هذه الجولة في بلجيكا" قبل أن يترك الفريق قبل العطلة الصيفية.

حيث جاء في البيان: "يود الفريق تقديم الشكر إلى أوتمار على عمله الجاد خلال الأشهر الـ 18 وعلى قيادته للفريق لتحقيق المركز الرابع ضمن بطولة المصنعين في 2022. يتمنى له الفريق الأفضل في مستقبله".

وسيعمل برونو فامين بديلاً عنه، حيث تم تعيينه سابقاً من هذا الشهر من قبل نائب مدير قسم رياضة السيارات لدى ألبين.

وقبل ذلك كان فامين يعمل كرئيس لقسم العمليات في فيري-شاتيون، بعد أن عمل سابقاً مع بيجو ومع "فيا".

كما سيخرج آلان بيرماين الذي عمل مع منظمة إينستون في مناصب متعددة لأكثر من 34 عاماً، من صفوف الفريق بعد العطلة الصيفية. وسيحل بديلاً عنه جوليان روز مدير أكاديمية ألبين.

برونو فامين

برونو فامين

تصوير: ألبين

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وتأتي هذه التغييرات على ضوء التعديلات الإدارية في ألبين والتي بدأها لوكا دي ميو عبر تغيير موقع لورون روسي - مدير زافناور - إلى منصب آخر.

وكان زافناور قد عبّر الأسبوع الماضي عن ثقته في أن دي ميو قد أكّد منح فرصة 100 سباق لفريق ألبين ليصبح قادراً على الفوز بالسباقات.

يُشار كذلك أن بات فراي المدير التقي لدى ألبين، سيترك صفوف الفريق ليعمل بنفس المنصب لدى فريق ويليامز بنهاية هذا الموسم.

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