زافناور واثق من مشاركة بياستري في الفورمولا واحد في 2023 وسط تكهنات انتقاله إلى ويليامز

بعد فوزه بلقبي الفورمولا 3 و الفورمولا 2 في عامين متتاليين، شغل بياستري دور السائق الاحتياطي لدى ألبين هذا الموسم تزامنًا مع خوضه برنامج اختبارات مكثّف.

وفي ظل الاتجاه لتجديد عقد بطل العالم مرّتين فرناندو ألونسو مع ألبين لما بعد الموسم الحالي وارتباط إستيبان أوكون بعقد طويل الأمد مع الفريق، فقد أبدى الصانع الفرنسي انفتاحه على إعارة بياستري إلى فريق آخر من العام المُقبل.

وتجلّت ويليامز لتكون الوجهة الأبرز لبياستري في 2023، حيث من المرجّح أن يحل مكان نيكولاس لاتيفي الذي عانى كثيرًا هذا العام من أجل مجاراة زميله أليكس ألبون.

وضمن معرض حديثه اليوم السبت في مونتريال، أوضح زافناور أن ألبين لديها "بعض الخيارات" بخصوص بياستري والتي تعني أنه لا حاجة للاستعجال في حسم مستقبله.

فقال: "سنأخذ وقتنا وفي اللحظة المناسبة ضمن موسم الانتقالات سننظر من حولنا وسنتخذ هذه القرارات".

وعند سؤاله إذا ما يرى بأن بياستري سيسابق في الفورمولا واحد العام المُقبل، أجاب زافناور قائلًا: "نعم".

لكنه كان متحفظًا حول ما إذا هنالك اتفاقات قائمة بالفعل بشأن ذلك، حيث قال: "لا نتحدث عن تفاصيل عقودنا مع السائقين، هذا أمر لا نفعله مطلقًا".

وتابع: "بقدر ما أريد إخباركم، فلا أعتقد أن بمقدوري ذلك، لكن ما أقوله هو نعم، تلك هي الخطة (أن يسابق بياستري في الفورمولا واحد العام المُقبل)".

وحين سُئِل عن التكهنات الدائرة كذلك والتي تربط بياستري بانتقال محتمل في وسط الموسم الحالي إلى ويليامز، قال زافناور: "لقد قرأت ذات الأمر ومن الصعب عليّ توقّع المستقبل بخصوص ذلك".