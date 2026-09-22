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زافناور: هيكل عمل كاديلاك قد يتسبب في مشاكل على المدى الطويل

حذر أوتمار زافناور، مدير فريق ألبين السابق، من أن الهيكل التشغيلي لكاديلاك قد يعرقل مساعيها للمنافسة على بطولة العالم للفورمولا 1.

ليديا مي خلدون يونس
منشور:
فالتيري بوتاس، كاديلاك وسيرجيو بيريز، كاديلاك

فالتيري بوتاس، كاديلاك وسيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

بعد عملية انضمام طويلة حظيت بتغطية إعلامية واسعة إلى الفورمولا 1، دخلت جنرال موتورز، بعلامتها التجارية كاديلاك، البطولة كالفريق الحادي عشر على شبكة الانطلاق مع بداية موسم 2026.

وفي حين أن الفريق أسس منشأة أوروبية في سيلفرستون للاستفادة من تجمع المواهب التقليدي في الفورمولا 1، يتم تنفيذ جزء كبير من أعمال التصميم والمحاكاة في مراكز في إنديانابوليس وكارولاينا الجنوبية.

وشكك أوتمار زافناور، مدير فريق ألبين السابق، خلال ظهوره إلى جانب مقدم البرنامج جيك هامفري في بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ"، في مدى قدرة كاديلاك على الاستمرار بهذه الهيكلة على المدى الطويل.

حيث قال زافناور: "كنت مؤخرًا على متن الطائرة نفسها مع بات سيموندز. وهو يعمل مع كاديلاك".

"تعمل كاديلاك على إنشاء مركز في إنديانابوليس. لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة جدًا". 

"على سبيل المثال، لنفترض أن لديك مهارات القيادة نفسها التي تتمتع بها مرسيدس، وأن كاديلاك تنتج وحدة طاقة بالقوة نفسها التي تتمتع بها مرسيدس. ولنفترض أيضًا أنك تفهم ديناميكيات السيارة والانسيابية والإطارات بالقدر نفسه الذي تفهمها به مرسيدس".

سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"الاختلاف الوحيد هو التالي: جزء من فريق التصميم لديك موجود في سيلفرستون، وجزء من فريق الانسيابية والتصميم موجود في إنديانابوليس، وفريق المحاكاة لديك موجود في كارولاينا الجنوبية".

"في هذه المرحلة، عليك أولًا أن تقرر ما هو هدفك. إذا كان هدفك أن تكون فريقًا أمريكيًا بشكل أكبر، فيمكنك أن تتمركز في إنديانابوليس وكارولاينا الجنوبية".

"لكن إذا كان هدفك هو الفوز ببطولة العالم، فإنك تفعل كل ما يلزم للفوز ببطولة العالم. هيكل العمل هذا لا يوفر ذلك".

يشار أنه ومنذ انضمامها إلى شبكة انطلاق الفورمولا 1، تواجه كاديلاك صعوبات في التأقلم مع البطولة، إلى جانب معاناتها من بعض مشاكل الموثوقية.

كما أن الفريق الأمريكي يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في البطولة من دون أي نقاط.

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