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زافناور: هاميلتون يتعمد الوصول متأخرًا إلى الحلبة لجذب الانتباه

زعم أوتمار زافناور، مدير فريقي أستون مارتن وألبين السابق، أن لويس هاميلتون يتعمد الوصول متأخرًا إلى الحلبة خلال عطلات نهاية أسبوع السباقات لجذب الانتباه.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

أصبح لويس هاميلتون أحد أكثر الأسماء شهرة في الرياضة، ليس فقط من خلال مسيرته في الفورمولا 1، بل أيضًا من خلال استثماراته في مجالات الموضة والموسيقى والسينما.

وفي تصريحات خلال بودكاست "هاي بيرفورمانس"، انتقد أوتمار زافناور، مدير فريقي أستون مارتن وألبين السابق، صورة هاميلتون خلال عطلات نهاية أسبوع السباقات، مقارنًا إياه بماكس فيرستابن.

حيث قال: "هل تعرفون من أول من يصل إلى الحلبة؟ ماكس فيرستابن. إنه دائمًا أول من يصل إلى الحلبة".

وزعم زافناور أن هاميلتون يتعمد الوصول إلى البادوك في وقت متأخر، قائلًا: "لويس لا يصل إلا عندما يكون جميع المصورين جاهزين".

وأضاف: "هذا يسمح له بارتداء أزيائه غير المعتادة والتقاط الصور له. لا شك أن هذا الأسلوب ساعد أيضًا في علاقته مع كيم كارداشيان".

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