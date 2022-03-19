زافناور: مصيري مع أستون مارتن حُسم عندما سُلبت مسؤولياتي

انتقل الأمريكي من أصل روماني إلى صفوف ألبين كجزء من إعادة الهيكلة التي تشهدها قلعة إنستون قُبيل موسم 2022، وذلك بعدما تواجد مع فريقه السابق لأكثر من عقد من الزمان.

وضمن معرض حديثه عن خطوة انتقاله لفريق جديد، والتي أتت بالرُغم من وجود عقد يربطه مع أستون مارتن وتمسكه بنيّة البقاء معهم، أوضح زافناور أن نقطة الانكسار أتت في جائزة أبوظبي الكبرى العام الماضي عندما تم إخباره بأن مسؤولياته في الفريق ستكون محدودة.

وأضاف زافناور أن مستقبله حُسم بمجرد أن أدرك أنه لن يتمكن من مواصلة القيام بوظيفة مدير الفريق في أستون مارتن كما يجب.

فقال: "لقد أوضحوا لي بأن المسؤوليات التي اعتدت امتلاكها من قبل لن تعود مطلقًا".

وأضاف: "وبمجرد أن علمت ذلك، كان قد حان وقت الرحيل. كان هذا في السباق الأخير للموسم. حيث تم إخباري: لقد اعتدت على إدارة الفريق، لكنك لن تديره بعد الآن".

في المقابل، أوضح زافناور أن طريقة تعامل أستون مارتن مع الوضع كانت مغايرة تمامًا لما كانت تتبعه ألبين، إذ أبدى الفريق الفرنسي رغبة واضحة في ضمّه وأن يكون له تحكم كامل.

حيث قال: "في كل محادثاتي مع المسؤولين هنا، كانوا يقولون: انظر، سبب رغبتنا بضمك هي خبرتك الواسعة في الفورمولا واحد، ونريدك أن تطبّق ذلك في ألبين وتساعدنا في بلوغ هدفنا بالفوز في السباقات".

وعند سؤاله إذا ما كان ليبقى مع أستون مارتن في حال لم تسلبه مسؤولياته، قال زافناور: "كان لديّ عقد. لذا لم يكن هنالك سبب للرحيل في حال لم تُسلب مني مسؤولياتي، كنت لأبقى".