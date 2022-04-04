زافناور متفاجئ من موثوقيّة سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022

شهد سباق السعوديّة انسحاب فرناندو ألونسو سائق ألبين، ودانيال ريكاردو سائق مكلارين وفالتيري بوتاس سائق ألفا روميو في غضون لفّتين.

وجاء ذلك بعد عدم تمكّن يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري من بدء السباق بعد مواجهته لمشكلة في طريقه إلى شبكة الانطلاق، وذلك بعد فشله أصلًا في إكمال أيّ لفّات سريعة في التصفيات بسبب مشاكل تقنيّة.

وجاءت مشاكل وحدة طاقة رينو في سيارة ألونسو على إثر مواجهته لمشاكل أخرى ضمن جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة، بالرغم من أنّه تمكّن من إكمال السباق.

وقال زافناور أنّ موجة الانسحابات تعكس حقيقة مدى حداثة هذه السيارات، كما أنّ مصنّعي المحرّكات كانوا في سباقٍ لاعتماد كلّ التحديثات الممكنة على الحلبة في أسرع وقتٍ ممكن بسبب تجميع أغلب المكوّنات بدءًا من 1 مارس.

وقال في هذا الصدد: "حدثت بعض الأمور التي كان لها تأثيرٌ في ذلك. السيارات جديدة بالكامل أوّلًا".

وأضاف: "لديك مكوّنات جديدة بنسبة 100 بالمئة في السيارة، وهو أمرٌ نادر. عادم ما يتمّ الإبقاء على نسبة جيّدة من المكوّنات بين موسمٍ والآخر، وذلك يعني إثبات موثوقيّتها".

وأردف: "الأمر الآخر هو أنّ الجميع أدرك قدوم تجميع المحرّكات. لذا كان كلّ مصنّع محرّكات بصدد إجراء تغييرات، وعندما تكون لديك تغييرات على السيارة والمحرّك، فإنّ هذه الأمور تحدث، خاصة عندما تكون بصدد دفع الأداء".

وقال زافناور أنّه بالنظر إلى تلك الظروف فلم تكن هناك الكثير من الانسحابات بسبب مشاكل ميكانيكيّة حتّى الآن.

وقال في هذا الصدد: "مفاجأتي الحقيقيّة ليست وجود مشاكل موثوقيّة، بل عدم وجود المزيد منها، لأنّ كلّ شيء جديد للغاية. أعتقد بأنّ الجميع قام بعملٍ جيّدٍ جدًا على صعيد الموثوقيّة".

وأكمل: "هل تذكرون الماضي؟ عندما تصل إلى السباق الأوّل وتعبر ثماني سيارات أو ستٌ فقط خطّ النهاية. لذا بالنظر إلى أنّ هذه حزمة جديدة بالكامل، والجميع قدّم محرّكات معدّلة من أجل التجميد، فأنا مندهشٌ بجودة السيارات".