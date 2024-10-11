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زافناور: "لستُ المسؤول عن أزمة بياستري"

ألقى أوتمار زافناور باللوم على الإدارة العليا للفريق في أزمة العقد مع أوسكار بياستري.

خلدون يونس
خلدون يونس
أوتمار زافناور، مدير فريق ألبين

أوتمار زافناور، مدير فريق ألبين

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

أدلى المدير السابق لفريق ألبين، أوتمار زافناور، بتصريحات لافتة حول أزمة العقد الكبيرة مع السائق الأسترالي الموهوب أوسكار بياستري.

انتقد زافناور الإدارة العليا في ألبين، مؤكداً أن الفريق ليس مسؤولاً عن خسارة السائق الأسترالي.

بعد تأكيد مغادرة فرناندو ألونسو في أغسطس 2022، أعلن فريق ألبين أن أوسكار بياستري، سائق الاحتياط في الفريق وعضو برنامج الأكاديمية، سيشغل المقعد الشاغر في الموسم المقبل.

لكن بعد ساعتين فقط، أعلن بياستري أنه لن يقود لألبين في عام 2023، مدعياً أن الإعلان تم دون موافقته.

وانضم السائق الشاب بعد ذلك إلى فريق مكلارين، مما أدى إلى أزمة عقد بين ألبين ومكلارين.

قال أوتمار زافناور في بودكاست "High Performance": "حدثت بعض الأخطاء في ألبين، وكان أحدها هو انخفاض سيطرتي على الفريق بأكمله".

وأضاف: "على سبيل المثال، كان قسم الموارد البشرية يرفع تقاريره إلى فرنسا، وليس لي. المكتب المالي، قسم الاتصالات، وفريق التسويق أيضاً كانوا يرفعون تقاريرهم إلى فرنسا، وليس لي، وكنت أعلم منذ البداية أن هذا سيكون مشكلة".

وتابع: "لم تكن لي أية علاقة بتوقيع عقد أوسكار بياستري بالطريقة الخاطئة. تم ارتكاب هذا الخطأ في نوفمبر 2021؛ بينما بدأت عملي في مارس 2022".

وأردف: "كان من المفترض أن يتم توقيع عقد بياستري في نوفمبر ولكن لم يتم توقيعه أبداً. لم أكن على علم بذلك عندما بدأت".

واسترسل: "عندما وصلنا إلى لجنة الاعتراف بالعقود (CRB)، خسرت ألبين بسبب التطبيقات الخاطئة، وقمنا بإصدار بيان صحفي استخدموا فيه صورتي".

وأكمل: "أولاً، لم يكن لذلك أي علاقة بي؛ وثانياً، قسم الاتصالات الذي لا يرفع تقاريره لي، حيث اعتقدوا أن استخدام صورتي لتغطية الإهمال في ألبين كان فكرة جيدة".

وأضاف: "أظهر ذلك أن هناك بعض الأشخاص في منظمة ألبين الذين لم يكونوا جديرين بالثقة واستهدفوني؛ لم يكونوا يعملون معي".

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وأكد زافناور أن ألبين وفرت ما وُعد به النجم الشاب، على الرغم من أن الصفقة مع بياستري لم تحدث: "حتى ولو لم يتم توقيع العقد في الوقت المحدد، قدمنا لأوسكار ما كان في العقد، ولم يكن ذلك شيئاً بسيطاً. لقد قمنا بقيادة 5,000 كم على سيارة عمرها عامان". 

وأكمل: "هذا يكلفك كثيراً. قمنا بذلك، وقمنا بكل ما كان من المفترض القيام به وفقاً للعقد غير الموقع".

وختم بالقول: "لو ذهبنا إلى المحكمة بموجب القانون الإنجليزي، ربما كنا سنفوز. إنها حالة غير عادلة. لم توقع العقد، لكنك حصلت على كل هذا ولا تفعل ما كان من المفترض أن تفعله في المقابل".

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