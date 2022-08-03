زافناور: لا مشكلة بإعادة ضمّ ريكاردو إلى صفوف ألبين

ما زالت ألبين تأمل ببقاء الناشئ معها بديلاً عن فرناندو ألونسو، حيث تعتقد بوجود تعاقدات ثابتة بينهما.

وأعلن الفريق يوم أمس الثلاثاء أن بياستري سيبقى ضمن صفوفها للموسم المقبل، لكن الناشئ الفرنسي أصدر بعد فترة بياناً عبر قنوات التواصل الاجتماعي نفى فيه ذلك!

وبيدو أن بياستري قد أبرم بالفعل صفقة مع مكلارين حين كان يبحث خياراته لموسم 2023 والتي كانت تتمحور حول إعارته من قبل ألبين إلى ويليامز، وهي خطوة لم يكن مدير أعماله مارك ويبر يريدها.

وتوافر مقعد ألونسو بشكل مفاجئ غيّر من كل شيء.

وفي حال خرج بياستري منتصراً من المعركة القضائية لينضم إلى مكلارين، فإن ألبين مضطرة للبحث عن بديل بأسرع وقت ممكن.

وأشار زافناور إلى أنه لم يعلم بخروج ألونسو من الفريق إلا عبر التصريح الصحفي لفريق أستون مارتن.

وفي حال انضم بياستري إلى مكلارين بديلاً عن ريكاردو، فسيصبح الأسترالي الفائز بعدة سباقات خياراً جذاباً للفريق الفرنسي، بالرغم من موسميه الصعبَين مع فريقه الحالي.

وهنا تكمن المفارقة مع ريكاردو، الذي ضمّه فريق رينو (اسم ألبين سابقاً) بصفقة ضخمة لقيادة الفريق مستقبلاً قبل أن يغيّر رأيه خلال موسمه الثاني في 2020 وينتقل إلى مكلارين بدءاً من 2021.

وهذا القرار لم يتقبله المصنّع الفرنسي بسهولة، وبينما تم تغيير الطاقم الإداري - برحيل سيريل أبيتبول واستلام زافناور ولورون روسي مكانه - إلا أن مثل هذه المسألة ستبقى في الذهن.

ويبدو أن لوكا دي ميو بشكل خاص - رئيس مجموعة رينو - مستاء من رحيل ريكاردو.

لكن وحين سُئِل حول ريكاردو من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قارن زافناور الوضع مع قدرات ألونسو، مشدداً على أن الأولوية هي إيجاد السائق المناسب لدفع الفريق إلى الأمام.

فقال: "لو نظرنا إلى فرناندو على سبيل المثال، فإن سائق ينضم ويخرج، وأعتقد أن هذا ينطبق على جميع السائقين أيضاً".

وأكمل: "لا أعتقد أن هذه مشكلة أبداً. أعتقد أن ما علينا التركيز عليه كما قلت، خطتنا للسباقات الـ 88 - 89 المقبلة".

وأردف: "علينا ضمان إكمال خطتنا بضم أفضل سائق ممكن، هناك بعض الخيارات أمامنا. سنضع أفضل سائق ممكن إلى جانب إستيبان (أوكون)".

وضمن معرض كلامه قبل تصريح بياستري في قنوات التواصل الاجتماعي، شدد زافناور أن الفريق سيعمل مع الناشئ في حال تم تأكيد مقعده، بالرغم من إمكانية تضرر العلاقة بمحاولته الانتقال إلى مكلارين.

وقان ذلك بالوضع الذي حصل مع فريق بار عندما بدا أن جنسن باتون سينتقل إلى ويليامز في 2005، لكنه بقي مع فريق براكلي في نهاية المطاف بعد معركة قضائية.

حيث قال: "أنا متواجد في البطولة منذ فترة طويلة، وقد رأيت مثل هذه الأمور تحصل".

وأكمل: "عندما وقع جنسن مع ويليامز وأنهى عقده مع بار هوندا، لو تذكرون، لم تكن هناك أية مشكلة. أعلم أن أوسكار مختلف عن جنسن، نأمل ألا نسير في هذا الطريق".

وتابع: "رأيت سائقاً يوقع مع فريق آخر بشكل غير صحيح، واضطر في نهاية المطاف للبقاء مع الفريق الذي كان معه منذ البداية".

واختتم: "لم يشكل ذلك أية مشكلة على الإطلاق. لو تذكرون قام جنسن بعمل رائع حينها مع بار، ولم يقد مع ويليامز".