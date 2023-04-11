زافناور: قوانين انتهاء السباقات "جيدة كما هي" رغم فوضى ملبورن
قال أوتمار زافناور مدير فريق ألبين للفورمولا واحد، أن قوانين انتهاء السباقات الحالية "جيدة كما هي" بالرغم من الجدل الذي شهده سباق جائزة أستراليا الكبرى.
تم رفع العلم الأحمر للمرة الثالثة والأخيرة في ملبورن خلال اللفة 57 من أصل 58 بعد إعادة انطلاقة فوضوية، تسببت بتأخير نصف ساعة تقريباً لدراسة كيفية إنهاء السباق.
ومع بقاء لفة واحدة فقط، دخلت سيارة الأمان لتتصدر ما تبقى من سيارات حتى خط النهاية وفقاً لترتيب إعادة الانطلاق السابقة، ما كان يعني نهاية "بطيئة" لسباق دراماتيكي.
وكان سائقا ألبين أهم ضحايا ذلك، حيث ارتطمت السيارتان ببعضهما البعض في إعادة الانطلاق الأخيرة بعد أن كانتا في مراكز النقاط.
ونتيجة لما جرى في السباق، ظهرت بعض الأصوات المنادية بإعادة النظر في القوانين لمنع تكرار فوضى أستراليا.
لكن أوتمار زافناور مدير فريق ألبين، ورغم خسارة فريقه الكبيرة، يرى أن القوانين "جيدة كما هي"، وأنه من المستحيل إرضاء الجميع.
فقال: "في مثل هذا الوضع إن قلنا ’حسناً دعونا نغير القوانين لأن ذلك قد يحسّن الوضع’ لكن ستكون هناك أوضاع أخرى ستسوء فيها الأمور نتيجة تلك التغييرات".
وأكمل: "القوانين هي القوانين، أياً كانت، لا يمكن تغييرها بسبب سباق واحد. بعد انقضاء الموسم يمكن النظر والمراجعة والبحث، لأنه ستكون هناك الكثير من السيناريوهات الإيجابية والسلبية".
وأردف: "لذا، أعتقد أن القوانين جيدة كما هي".
واسترسل: "اعتقادي أنه علينا وضع القوانين والالتزام بها. إن أردنا مراجعتها لاحقاً لا بأس في ذلك، لندع المدراء الرياضيين يعملون على ذلك".
وأضاف مازحاً: "لو أردتُ تغيير القوانين فسأغيرها ليصبح السباق من 55 لفة!". في إشارة إلى اللفات التي كانت فيها سيارتا ألبين ضمن مراكز النقاط.
واختتم: "أعتقد أنهم اتخذوا القرارات الصحيحة. هذه هي القوانين، وعلينا اتباعها".
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