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زافناور: قد يُقرّر الصانعون مغادرة الفورمولا واحد

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زافناور: قد يُقرّر الصانعون مغادرة الفورمولا واحد
11-05-2020

قال أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت بأنّ المصنّعين قد يعتبرون أنّ الفورمولا واحد لم تعد تُمثّل أولويّة بالنسبة إليهم حال ظهور تأثيرات أزمة وباء "كوفيد-19".

تتحضّر فرق الفورمولا واحد للتبعات الاقتصاديّة للوباء، حيث أوردت البطولة الأسبوع الماضي أنّها واجهت تراجعًا بنسبة 84 بالمئة من عائداتها خلال الربع الأوّل من العام.

وانقسمت السباقات الـ 10 الأولى من الموسم بين تأجيل وإلغاء، ما يعني تبخّر رسوم الاستضافة التي تشكّل جزءًا مهمًا من مصدر تمويل دُفعات الفرق.

وأدّى ذلك إلى مخاوف حيال مستقبل عددٍ من الفرق، حيث حذّرت كلير ويليامز نائب مدير فريق ويليامز من أنّ هناك "الكثير من الفرق" التي قد لن تتمكّن من التسابق هذا العام.

وقال زافناور أنّه في حين أنّ على الفورمولا واحد القلق "حيال جميع الأطراف المشاركة"، فإنّه يتخوّف أكثر من إمكانيّة رغبة المصنّعين في التركيز على أعمال سيارات الطرقات عوضًا عن الإبقاء على برامجها في الفورمولا واحد.

"في ما يتعلّق بالمصنّعين، بإنّ أعمالهم المتعلّقة بتطوير وتصميم وبيع سيارات الطرقات، فإنّها أعمال مكلفة للغاية" قال زافناور ضمن حوار مع قناة "سكاي سبورتس اف1".

وأردف: "مصاريف المعدّات والتصنيع الثابتة ضخمة جدًا. وتعتمد على موقعك في دورة الاقتصاد وقدرتك على جني بعض تلك العائدات".

وأكمل: "لو باغتتك الأمور وأنت استثمرت للتوّ مليارات الدولارات وتأمل استعادتها من بيع السيارات، لكن لم يحدث ذلك، فأعتقد بأنّك ستواجه تأثيرات كبيرة".

وأردف: "لو كنت مصنّع سيارات ضخم، فستقول لنفسك حينها: هل التسابق هو خبزنا وزبدتنا؟ كلّا، ليس كذلك، بل بيع السيارات. وستتّخذ حينها هكذا قرارات".

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وسبق لزافناور أن لعب دور مدير التخطيط الاستراتيجيّ لهوندا في الفورمولا واحد قبل انسحابها من الرياضة في نهاية موسم 2008 بسبب الأزمة الاقتصاديّة آنذاك.

ويشعر بأنّ تعافي مصنّعين مثل هوندا إثر الركود الكبير يُمثّل دليلًا على أنّ الوضع سيتحسّن إثر انتهاء جائحة "كوفيد-19".

وقال بخصوص ذلك: "أشعر بأنّ هوندا انتظرت طويلًا قبل أن تُقدم على ذلك القرار كونها لم ترد الانسحاب من الفورمولا واحد والتسابق حينها".

وأضاف: "لكن للأسف بدا بأن لا نهاية للأزمة الاقتصاديّة في 2008، وبدا بأنّ مبيعات سياراتها لن تتعافى مطلقًا، لهذا السبب قرّروا المغادرة".

وأكمل: "كما تبيّن لاحقًا فإنّ مبيعات السيارات تعافت وعادوا، وأعتقد بأنّ الأمر ذاته سيحدث هنا".

وأردف: "سنتجاوز هذه الأزمة وستعود المبيعات، وقد تحدث كبوة في المبيعات، لكنّنا سنتجاوزها".

واختتم بالقول: "في أثناء ذلك، أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول عودة التسابق في أقرب وقتٍ ممكن".

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