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زافناور: قدوم ويتمارش لن يُؤثّر على دوري في أستون مارتن

قال أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن أنّ دوره لن يتغيّر بالرغم من قدوم مارتن ويتمارش مدير فريق مكلارين الساق في المشهد الأوسع للشركة.

زافناور: قدوم ويتمارش لن يُؤثّر على دوري في أستون مارتن

أُعلن مؤخّرًا عن تعيين ويتمارش مديرًا تنفيذيًا لوحدة أستون مارتن لتكنولوجيا الأداء التي تمّ إنشاؤها حديثًا.

وكان صاحب الـ 63 عامًا قد شغل عدّة أدوار منذ مغادرته لمكلارين في 2014، كان آخرها استشاريًا مع "فيا" عند العمل على القوانين الماليّة الجديدة.

وقال زافناور أنّ ويتمارش سيعمل على العديد من الجوانب التي تتجاوز فريق التسابق، حيث سيشمل جهود أستون مارتن لاستغلال تكنولوجيا الفورمولا واحد خارج البطولة، وبالتالي ستبقى مسؤولياته ثابتة.

وقال زافناور: "ستبقى جوانب الفورمولا واحد تحت قيادتي. لذا سأبقى مدير الفريق ورئيسه التنفيذي. سيكون مارتن المدير التنفيذي للمجموعة، وسيكون جانب الفورمولا واحد تحت إشرافه".

وأضاف: "لذا أفترض بأنّ الأمر الوحيد الذي لم يتمّ تحديده هو قدر وقته المخصّص لذلك. لأنّ لديه المجموعة بأكملها للإشراف عليها".

وأكمل: "أفترض بأنّ أغلب وقته في البداية سيكون في جانب أستون مارتن لتكنولوجيا الأداء، حيث يُعدّ ذلك جانب أحدث خبراته، ولن يُركّز على الفورمولا واحد كثيرًا".

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وقال زافناور أنّ ويتمارش يجلب معه معرفة قيّمة على صعيد استخدام التكنولوجيا خارج البطولة بعد أن كسبها من خلال عمله في مكلارين و"بار".

وقال في هذا الصدد: "كان هناك في مكلارين عندما بدؤوا في فعل ذلك، لذا يملك الخبرة، ويُمكنه قيادتنا إلى دروبٍ مختصرةٍ لفعل ذلك".

وأكمل: "كما أنّ لديه خبرة سبعة أعوامٍ في سباقات القوارب، بما فيها إنشاء سركة جديدة تنقل التكنولوجيا من سباقات القوارب إلى سفن الشحن".

وأردف: "هناك نقل للتكنولوجيا. لديه خبرة جيّدة في ذلك وسيُساعدنا على اختصار تطوير الأداء".

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