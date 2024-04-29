زافناور: "عدم المساواة" في سقف النفقات أدى لانقسام المنافسة في الفورمولا واحد
قال أوتمار زافناور مدير الفريق السابق في الفورمولا واحد أن عدم المساواة الموجود ضمن قانون سقف النفقات الحالي هو سبب الانقسام الواضح في مستويات المنافسة التي تشهدها البطولة حالياً.
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
رغم أن تطبيق قانون سقف النفقات في 2021، ساعد في تقريب مستويات المنافسة ضمن معارك الوسط أو آخر الترتيب، لكن مع مرور المواسم، باتت الفوارق واضحة بين فرق المقدمة وبقية الفرق.
فقد باتت ريد بُل، فيراري، مكلارين، أستون مارتن ومرسيدس، بعيدة للغاية عن البقية، وهذا ما أدى بالتالي إلى حرمان الفرق الأخرى من إمكانية تسجيل النقاط.
ويبدو أن سقف النفقات سبّب تفاقم هذه المشكلة بشكل غير محسوب. حيث يرى زافناور مدير فريق ألبين السابق أن هناك عناصر تسببت فيما يجري.
وبشكل خاص، يرى أن الفرق نجحت بإعادة هيكلة مؤسساتها للاستفادة من سقف النفقات، لكن في الوقت نفسه، فإن الفرق الأكبر تمتلك أفضلية المنشآت المتقدمة الموجودة لديها مسبقاً حتى قبل تطبيق القانون.
وضمن معرض كلامه على هامش حدث الترويج لتطبيقه الجديد "EventR"، قال زافناور: "هناك عدة نواحٍ يمكنني التفكير فيها (حول سبب ما يجري)".
وأكمل: "الأولى: وهي مشكلة عانينا منها، أعتقد أن بعض الفرق تقوم بعمل أفضل تحت سقف النفقات. بوسعهم إنفاق 10-15 مليون دولار أمريكي أكثر من الآخرين، وهذا قادر على صنع الفارق".
وأضاف: "تلك 15 مليوناً لا تمتلكها، لأنهم قاموا بتنظيم أنفسهم بشكل أفضل وبوسعهم شراء المزيد من المواهب بعكس الآخرين".
وتابع: "إضافة لذلك، هناك سقف لـ تكاليف العمليات، وتكاليف الإنفاق، وفيما يتعلق بذلك أعتقد أننا قمنا عن غير قصد بتعزيز نوع من عدم المساواة".
وأردف: "هناك بعض الأدوات التي تمتلكها الفرق الكبيرة، وتحاول الفرق الصغيرة اللحاق بها، لكن مجدداً، ذلك يستغرق وقتاً، وأموالاً تقدر بـ 36 مليوناً على مدار 4 سنوات".
واستكمل: "أذكر أننا واجهنا هذه المشاكل في ألبين. لم نكن قادرين على شراء ما نريد، بالتالي كان علينا تقسيم ذلك على مرّ السنوات. أما الفرق الكبيرة فكانت تعلم بقدوم سقف النفقات، وبسبب امتلاكهم للمال قاموا بشراء كل شيء مسبقاً".
بالمقابل، أوضح زافناور أن هناك جوانب محورية كانت تعتمد عليها الفرق فيما يتعلق بالأداء.
فقال: "سأمنحكم مثالاص. بعض الفرق تستعمل أرضيات مكشوفة كي تتمكن من رؤية كيفية تدفق الهواء، لكن فرقاً أخرى لا تقوم بذلك، لأنها اشترت مسبقاً كل شيء".
واختتم: "يقول توتو (وولف - مدير فريق مرسيدس) دوماً، أن أفضل السائقين يريدون التواجد في أفضل الفرق، وذلك عامل إضافي كذلك".
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