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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

زافناور: تمنيت لو كان لدى بياستري "المزيد من النزاهة"

قال أوتمار زافناور مدير فريق ألبين في الفورمولا واحد أنه كان يتمنى لو كان لدى أوسكار بياستري "المزيد من النزاهة"، وذلك بعدما وقّع الأسترالي عقدًا مع مكلارين.

زافناور: تمنيت لو كان لدى بياستري "المزيد من النزاهة"

تتواجد ألبين الآن ضمن نزاع مع ناشئها وسائقها الاحتياطي، حيث ستذهب المسألة إلى مجلس الاعتراف بالعقود الأسبوع المقبل.

وكانت ألبين تخطط في الأساس إلى إعارة بياستري إلى ويليامز في 2023. لكن وبعد أن بات مقعد فرناندو ألونسو شاغرًا إثر رحيله الصادم للقيادة لصالح أستون مارتن الموسم المُقبل، فقد أعلنت ألبين سريعًا عن بياستري ليقود لصالحها في 2023.

مع ذلك، كان بياستري قد اتفق بالفعل على قطع علاقته بألبين والانضمام إلى مكلارين، وعليه سارع بالرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإخبار العالم بأنه لن يقود لصالح فريق إنستون في 2023.

وعند سؤاله عن مشاعره الحالية فيما يتعلق بمسألة بياستري، قال زافناور: "إنه سائق شاب واعد. لم يقد في الفورمولا واحد بعد، لكنني كنت أتمنى لو كان لديه المزيد من النزاهة".

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وأضاف: "لقد وقع ورقة كذلك، في نوفمبر الماضي، ونحن قمنا بكل شيء من جهتنا من أجل تجهيزه للفورمولا واحد".

وتابع: "وكان جانبه من الاتفاق إما أن يقود معنا أو يأخذ مقعدًا نختاره له للأعوام الثلاثة المُقبلة. وكنت أتمنى لو كان تذكر ما وقعه في نوفمبر، وما وعد به".

وعند سؤاله عما إذا يخوض الفريق بالفعل محادثات مع سائقين بخلاف بياستري، قال زافناور: "أعتقد بأن الأمر المهم والصائب بالنسبة لنا الآن هو الذهاب إلى مجلس الاعتراف بالعقود يوم الاثنين لنرى كيف سيتبلور الوضع، ومن ثم سنبدأ بالنظر في بعض المفاوضات".

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