زافناور: تشكيلة ألبين مع غاسلي أفضل من بياستري

خططت ألبين خلال العطلة الشتوية إلى ترقية سائقها الاحتياطي بياستري ليقود مكان فرناندو ألونسو المنتقل إلى أستون مارتن، لكنها تفاجأت من توقيع الأسترالي الناشئ مع مكلارين ليحل مكان دانيال ريكاردو.

ووسط معمعة النزاع بين الطرفين وتحكيم لجنة الاعتراف بالعقود والتي حكمت لصالح عقد بياستري مع مكلارين، تعيّن على ألبين البحث عن بديل ليقود بجوار إستيبان أوكون في 2023.

واستقرّ الفريق على تشكيلة فرنسية بالكامل عبر ضمّ غاسلي بعد موافقة ريد بُل على تسريحه من عقده والقيادة مع ألفا تاوري ليحل مكانه نيك دي فريز.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة أبوظبي الختامية، اعترف زافناور بأن الفريق خرج بوضع أفضل من جدل سوق السائقين في البطولة، إذ يرى بأن غاسلي سائق أفضل مما سيكون عليه بياستري.

حيث قال: "تعيّن علينا خوض تلك العملية وتقبّل قرار لجنة الاعتراف بالعقود في قضية أوسكار. تلك هي الحياة، ولهذا هنالك كيانات تحكم عند حدوث نزاع بين طرفين لهما نظرة مختلفة للوضع".

وأضاف: "لكن لنرى كيف سيكون أداؤنا الموسم المُقبل. أنا سعيد بأن تشكيلتنا مع إستيبان وبيير أفضل مما كانت لتكون لو فزنا بقضية أوسكار".

وتابع: "بيير أكثر خبرة، ما يزال صغيرًا، والوقت هو ما سيحكم، لكن أعتقد بأنه أسرع كذلك".

وعند سؤاله إذا ما ستكون تشكيلة أوكون وغاسلي أفضل من تشكيلة هذا الموسم التي تألفت من أوكون وألونسو، قال زافناور: "ذلك سؤال جيد. كانت لدينا تشكيلة رائعة هذا العام وفرناندو قام بعمل رائع وما يزال سريعًا للغاية".

وأكمل: "لا أعلم متى سيرفع فرناندو يديه ويقول: حان وقت الرحيل. لا أعلم متى سيكون ذلك، لكنني سعيد بتشكيلتنا الحالية، ويمكنكم سؤالي العام المُقبل في ذات الوقت وستكون لديّ إجابة على سؤالكم".