زافناور: بياستري "ابتسم متشكراً" حين علمَ بترقيته مع ألبين في الفورمولا واحد

على ضوء إعلان أستون مارتن التوقيع مع فرناندو ألونسو لموسم 2023، أصدرت ألبين بياناً صرحت فيه أن الناشئ أوسكار بياستري سيقود بديلاً عن الإسباني الموسم المقبل.

لكن الإعلان ذاك كان خالياً من تصريحات بياستري، الذي أصدر لاحقاً بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي نفى فيه أن يكون قد وقع مع ألبين، ونفى كذلك أنه سيقود معهم الموسم المقبل.

ويبدو أن بياستري قد وقع عقداً مع مكلارين، التي أكدت خروج دانيال ريكاردو من صفوفها نهاية الموسم الجاري.

وبالكلام على هامش جائزة بلجيكا الكبرى، صرّح زافناور أنه تكلم مع بطل الفورمولا 2 حيال ترقيته لنيل مقعد في الفورمولا واحد، خلال عمله على جهاز المحاكاة يوم الاثنين بعد جولة المجر.

فقال: "قلت لـ أوسكار قبل الإعلان الذي أصدرناه".

وأكمل: "كان يعمل على جهاز المحاكاة، لذا ذهبتُ إليه وأخبرته، ابتسم شاكراً، ولذلك قمنا بإصدار البيان بسرعة كبيرة".

أوتمار زافناور، مدير فريق ألبين تصوير: صور موتورسبورت

وأضاف زافناور أن البيان الصحفي صدر من دون تصريحات بياستري "لأن الفريق تصرف بسرعة ولم يكن يرغب بالأخذ والردّ مع فريقه (بياستري) الإداري".

وحين سُئِل عن الكيفية التي علم بها أن بياستري لن يقود مع ألبين العام المقبل، ردّ زافناور: "علمنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ومن المتوقع أن يُعقد مجلس الاعتراف بالعقود للفورمولا واحد للبتّ في قضية بياستري، يوم الاثنين.

وقد عبّر زافناور عن ثقته بأن عقد ألبين متين بما يكفي، كاشفاً عن اتفاقية مسبقة بين الطرفين شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فقال: "شروط العقد تشمل 2024 مع خيار في نهاية 2023. لن أفصح إلا عن هذه التفاصيل وهناك الكثير. كما قلت، لا أريد الكلام بالتفاصيل".

ويشعر زافناور "بخيبة الأمل" من عدم التزام بياستري "بكلمته" والمشاركة مع الفريق حين عُرضت عليه الفرصة، لكنه أكد بأن العلاقة معه "لم تتغير".

ولم يشارك بياستري مع ألبين في سبا كما كان مخططاً، حيث أكمل عمله على جهاز المحاكاة بدلاً من ذلك ضمن مصنع الفريق في إنستون.

وأكد زافناور أنه وبعد نتيجة الحُكم يوم الاثنين، وفي حال لم يكن كما تأمل العلامة الفرنسية، فإن ألبين ستقيّم خياراتها "وتبدأ النظر في هوية السائق الذي سيشغل المقعد" لموسم 2023.