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زافناور: إدارة رينو تفتقر لفهم كيفية تحقيق النجاح في الفورمولا واحد

قال أوتمار زافناور المدير السابق لفريق ألبين في الفورمولا واحد، أن إدارة رينو تفتقر لفهم ضرورات تحقيق النجاح في البطولة.

خلدون يونس
من قبل:
أوتمار زافناور، مدير فريق ألبين

ترك زافناور مركزه كمدير لفريق ألبين بنهاية جائزة بلجيكا الكبرى وذلك كجزء من عملية تغيير إدارية كبيرة أجرتها العلامة الفرنسية، حيث رحل كذلك آلان بيرماين المدير الرياضي للفريق.

وجاءت هذه الأخبار بعد رحيل لورون روسي المدير التنفيذي لدى آلبين، وذلك بقرار من لوكا دي ميو المدير التنفيذي لدى رينو حيث تم نقله لمركز آخر بعيد عن برنامج الفورمولا واحد.

وضمن معرض حواره مع "SiriusXM"، أوضح زافناور أنه "لم يتفق مع المواعيد الزمنية غير الواقعية" مع دي ميو، مشيراً إلى أن إدارة رينو تفتقر لفهم ما يحتاجه الأمر لتحقيق النجاح في الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أن الإدارة العُليا في رينو، لوكا دي ميو المدير التنفيذي، كما هو الحال لدى الجميع في الفورمولا واحد، يريد تحقيق النجاح مباشرة، لكن للأسف، لا تسير الأمور بهذه الطريقة في الفورمولا واحد".

وأردف: "أرادوا تحقيق ذلك بطريقة أسرع مما تسمح به الوقائع، ولم يكن بوسعي الموافقة على جدول زمني غير منطقي، لأنك وفي حال قبلت بذلك، فالمسألة لا تتوقف على الوقت فقط بل تعرض الجميع للإحباط، لذا قمت بتقديم خطة واقعية جداً وقابلة للتنفيذ، وأعتقد أنهم أرادوا خطة أقصر مع شخص آخر".

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من جهة أخرى، أشار زافناور إلى أن قلة صبر رينو حيال خططه جاء نتيجة مشاكل أكثر عمقاً.

حيث كشف أنه وحين بدأ العمل مع ألبين منذ 18 شهراً، وجد عدة ثغرات في كيفية عمل الفريق. وقام بسدّ تلك الثغرات عبر جلب موظفين من فرق منافسة، ما يعني ضرورة انتظار فترة الاستراحة الإلزامية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً بدورها.

ويرى زافناور أن افتقار رينو لفهم كيفية سير الأمور في الفورمولا واحد، يعني أن الرسائل الصحيحة لا تصل للمسؤولين ذوي القرار.

فقال: "لسدّ النقص بدأت بعمليات التوظيف، لكن أفضل موظفي البطولة يريدون عقوداً طويلة الأمد لثلاث سنوات على الأقل".

وأكمل: "تمكنت من إقناع البعض بالانضمام، لكن لسوء الحظ لن يتمكنوا من الانضمام قبل خريف العام الجاري وأغلبهم سينضم في منتصف العام المقبل وبعضهم في 2025، وهذا ما حاولت شرحه: ’أهدافنا قادمة، أحياناً علينا أخذ خطوة للخلف كي نتقدم خطوتين للأمام’".

وتابع: "لكنهم يفتقرون لفهم كيفية سير الأمور. سواء لناحية قلة الصبر أو أحياناً ردود فعل انفعالية".

كما كشف زافناور أن التدخل من قبل مجموعة رينو كان "الأكبر الذي شهده في مسيرته"، حيث امتنع بعض مدراء الأقسام من تقديم تقاريرهم إليه مباشرة، بل كانوا يقدمونها إلى رؤسائه.

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