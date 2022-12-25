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زافناور: أوكون يستحق لقب "وزير الدفاع الفرنسي"

يرى أوتمار زافناور مدير فريق ألبين أن سائقه إستيبان أوكون يستحق لقب وزير الدفاع الفرنسي نظراً لجهوده المثيرة للإعجاب في صدّ منافسيه خلال موسم 2022 المنصرم للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
زافناور: أوكون يستحق لقب "وزير الدفاع الفرنسي"

سجل أوكون أغلب نقاط ألبين هذا الموسم التي أنهت بالمركز الرابع ضمن بطولة المصنعين، حيث تفوقت على مكلارين مع نهاية الموسم.

وبالرغم من عدم تحقيق أوكون لأية منصة تتويج في 2022، لكنه وصف موسمه بأنه الأفضل له في الفورمولا واحد، خاصة وأنه جمع خلاله أكبر عدد من النقاط خلال مسيرته.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد شهد قفزة كبيرة في أداء أوكون هذا العام، ردّ زافناور بأن الفرنسي قدم "سباقات رائعة" قبل الإشارة إلى مهاراته الدفاعية.

وأضاف: "سوزوكا كانت رائعة حقاً! لويس (هاميلتون) على متن مرسيدس، بأداء ممتاز على الحلبات المبللة، وضمن الظروف الجوية المتغيرة، والمائلة للجفاف، كان في مرآته طوال الوقت، وكان لويس يمتلك السيارة الأسرع".

وأردف: "فقط انظروا إلى موقع مرسيدس ضمن البطولة. وقد نجح بصده. ذلك مذهل!".

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وتمكن أوكون من صد هاميلتون طوال سباق اليابان الذي تم تقصيره بسبب الأمطار، متفوقاً على بطل العالم سبع مرات إلى المركز الرابع.

وضغط هاميلتون على أوكون لكن سائق ألبين لم يستسلم، وكان يضع سيارته في أماكن مثالية لصدّ هجمات البريطاني المتتالية.

ويرى زافناور أن مثل هذا الأداء يجعل من أوكون مستحقاً للقب وزير الدفاع الفرنسي، وهو لقب شبيه بذلك الذي يحمله سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، والذي لُقب بوزير الدفاع المكسيكي بعد أدائه في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021.

"أعلم أن لقب تشيكو هو وزير الدفاع، لكن ربما يمكننا منحه لقب، وزير الدفاع الفرنسي؟" قال زافناور.

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