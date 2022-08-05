زافناور: ألبين ستهزم أستون مارتن بالرغم من وجود ألونسو معهم
يرى أوتمار زافناور مدير فريق ألبين أن العلامة الفرنسية تستطيع مواصلة تفوقها على أستون مارتن بالرغم من انتقال فرناندو ألونسو إليهم.
رفض ألونسو فرصة البقاء مع فريقه الحالي ألبين لموسم إضافي في الفورمولا واحد وذلك بعد عقدٍ أفضل من أستون مارتن "لعدة سنوات" يضمن بقاءه حتى 2024 على الأقل.
وتحتل ألبين المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع بداية العطلة الصيفية بمجموع 99 نقطة، مقارنة بـ 20 نقطة تمتلكها أستون مارتن التي تحتل المركز التاسع.
وأكد زافناور، الذي كان مدير فريق أستون مارتن حتى بداية الموسم الحالي، على ثقته بقدرة ألبين في التفوق وهزيمة أستون مارتن حتى مع وجود ألونسو هناك.
فقال: "أعلم كلا الفريقين بشكل جيد. أمضيتُ 12 عاماً مع الفريق الآخر، أعلم الجميع هناك حتى فترة خروجي، قاموا بضم بعض الأشخاص وكنتُ طرفاً من تلك العملية، من بينهم: دان فالوز وإريك بلاندين من مرسيدس. لذا أعلم تماماً ما يحاولون القيام به".
وأكمل: "أعرف فريق عملهم هناك، وأعرف فريقنا هنا. كلانا نمتلك إمكانيات رائعة كفريقين".
وتابع: "لكن حالياً، يقدم فريقنا مستوى أعلى من الأداء. من الصعب توقع المستقبل، لكن في المستقبل القريب، سيواصل فريقنا بالتأكيد نفس المستوى من الأداء، إن لم يكن أفضل".
ورداً على سعي أستون مارتن لضم المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة التقنية، كشف زافناور أن ألبين تتوسع أيضاً.
فقال: "لدينا برنامجنا الخاص، يتمحور حول ضمّ 75 شخصاً إضافياً في نواحٍ مدروسة تساعد على تحسين قدراتنا كفريق".
وأكمل: "إلى جانب ذلك، هناك أدوات نعمل على تحسينها الآن، العمل على أدواتنا وجهاز المحاكاة الجديد وتعزيز منشآتنا وتطوير نفق الهواء كذلك على طريق عودتنا للانتصارات في غضون 100 سباق".
وتابع: "الوضع يتحسن للأمام. لدينا بالفعل 850 شخصاً معنا بالفعل".
واختتم: "أنا واثق من أننا سنتفوق عليهم حتى مع وجود ألونسو معهم وخلال الفترة التي سيقود فيها هناك".
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