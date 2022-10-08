زافناور: ألبين تأمُل أن يعيد غاسلي وأوكون إحياء الصداقة بينهما
عبّر أوتمار زافناور مدير فريق ألبين في الفورمولا واحد عن أمله بأن يسعى بيير غاسلي وإستيبان أوكون لترميم شرخ علاقة الصداقة بينهما عندما يعملان سويًا كزميلين في الموسم المُقبل.
تم تأكيد انتقال غاسلي اليوم السبت إلى صفوف ألبين كبديل عن فرناندو ألونسو لموسم 2023، وذلك بعد أن تم تسريح الفرنسي من معسكر ريد بُل.
وكانت صداقة قريبة تجمع غاسلي وأوكون عندما كانا صغيرين، كما كانت عائلتاهما قريبتين من بعضهما البعض كذلك.
مع ذلك، توتّرت العلاقة بين السائقين وتصدّعت الصداقة بينهما مع دخولهنا عالم السباقات، ولا سيما منذ أن صعدا إلى الفورمولا واحد.
وبالفعل عندما برز غاسلي كمرشّح لمقعد ألبين، سارع كثيرون داخل البادوك باستبعاده كخيار محتمل بسبب المعرفة بأنه لن يعمل بشكل جيد مع أوكون.
لكن زافناور أوضح بأن الفريق قد ناقش الوضع مع كلا السائقين قبل اتخاذ القرار.
فقال: "لقد اتخذنا قرارًا مدروسًا. وهذا يعني التحدّث قبل أي شيء مع كامل الفريق، بما في ذلك إستيبان، لضمان أنه وإذا ما اتخذنا ذلك القرار، سيكون لدينا فريق رياضي قادر على العمل سويًا وتعزيز المنظمة".
وأضاف: "إستيبان دعم القرار بشكل كبير، وبيير كذلك. إنهما محترفان وليست لديهما مشكلة في العمل سويًا".
وتابع: "آمُل أن يُعيدا إحياء الصداقة بينهما، فقد كانا صديقين في مرحلة ما. لكن من الناحية الاحترافية، فكلاهما سعيد جدًا بالعمل مع الآخر".
وأكمل: "لديهما نفس الخبرة تقريبًا وكلاهما سريع جدًا ويملك طموحًا كبيرًا، لذلك أعتقد بأنهما سيعملان سويًا على نحوٍ جيد للغاية".
تأكيد انتقال غاسلي إلى فريق ألبين ليجاور أوكون بدءاً من موسم 2023
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