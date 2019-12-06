زاركو يكشف عن توقيعه مع فريق أفينتيا دوكاتي

أصبح زاركو مرتبطًا بفريق أفينتيا خلال جولة فالنسيا الختاميّة، وذلك بعد أن بات من الواضح أنّه لن يحصل على المقعد الشاغر في هوندا إثر اعتزال خورخي لورينزو.

ورفض بطل الموتو 2 مرّتين في البداية ذلك الارتباط عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك في فالنسيا، مُشيرًا إلى أنّه سيُفضّل العودة إلى الفئة الوسطى كون فريق أفينتيا ليس من بين فرق القمّة.

لكنّ زاركو خاض محادثات مع إدارة دوكاتي يوم الإثنين إثر سباق فالنسيا، حيث أعلنت أفينتيا في وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم أنّها ستُصبح فريقًا رديفًا رسميًا لدوكاتي في 2020، وهي خطوة اعتُقد بأنّها مهّدت الطريقة لانضمام زاركو.

كما أعلن كاريل أبراهام عن خسارته لمقعده مع الفريق في الأسبوع الماضي.

وبحديثه إلى صحيفة "موتو جورنال" الفرنسيّة، كشف زاركو عن أنّ الصفقة قد أُبرمت وأنّ جيجي دالينيا المدير العام لدوكاتي كورسه قد أقنعه بـ "الثقة" في أنّه سيحصل على دعمٍ جيّد.

وقال الفرنسيّ: "الحقيقة أنّ دالينيا أخبرني بأنّ بوسعي الوثوق فيه من خلال التوقيع مع أفينتيا للعام المقبل".

وأضاف: "في ظلّ تشكيكي في قدرات فريق أفينتيا فإنّني ذهبت لرؤية ماسيمو برانكيني كبير ميكانيكيّ السابق. أخبرني ماسيمو بالوثوق في لويجي".

وأردف: "دالينيا هو الذي سيعتني بمسألة إيجاد كبير ميكانيكيين جيّد لي".

وقال زاركو أنّه لا يعتبر نفسه متعاقدًا مع أفينتيا، بل مع دوكاتي مباشرة، حيث يضع عينيه على الفريق المصنعيّ لموسم 2021.

وأضاف: "بوضع ذلك جانبًا فإنّني لا أعتبر نفسي متعاقدًا مع أفينتيا، بل مع دوكاتي. هدفي لموسم 2020 أن لا أكون في مركزٍ أسوأ من العاشر، وأن أكون ضمن السبعة الأوائل وأنضمّ إلى الفريق الرسميّ في 2021".