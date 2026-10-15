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زارا تطلق مجموعة ملابس جديدة مستوحاة من أسطورة الفورمولا 1 آيرتون سينا

أطلقت زارا أول مجموعة ملابس لها مستوحاة من آيرتون سينا، بطل العالم للفورمولا 1 ثلاث مرات، مستلهمةً أسلوبه في الأزياء خارج حلبات السباق.

تم التحرير: 15-10-2026

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إيرتون سينا

الصورة من قبل: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

وضعت زارا آيرتون سينا ضمن مجموعتها الجديدة، لكنها اختارت التركيز على ملابسه اليومية بدلًا من بدلة السباق.

وبدأ بيع مجموعة الأزياء الرجالية، التي تحمل اسم "آيرتون سينا - سينا براندز"، قبل أيام قليلة فقط في متاجر زارا وعبر الإنترنت، مع تخصيص قسم مستقل لسينا على الموقع الإلكتروني للمتجر.

تتوفر المجموعة في المملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة والبرتغال وإسبانيا. وتقول شركة "سينا براندز"، التي تديرها العائلة وتتولى إدارة اسم البطل ثلاث مرات وصورته، أنها أول مجموعة لسينا تُطرح على الإطلاق لدى زارا. وتشغل بيانكا سينا، ابنة شقيقه، منصب الرئيسة التنفيذية للشركة.

تركّز المجموعة على الملابس التي ارتداها سينا بعيدًا عن الحلبات خلال تسعينيات القرن الماضي. وتشكل صورة شديدة الشهرة المحور البصري الأساسي للمجموعة، إذ يظهر فيها مرتديًا ملابس من قماش الدنيم ونظارات كبيرة الحجم على طراز التسعينيات، مع سترة ملقاة بشكل عفوي على إحدى ذراعيه وحقيبة أوراق إلى جانبه، بينما يقف أمام طائرة.

وتظهر هذه الصورة الأيقونية مطبوعة على أحد تصاميم القمصان، فيما يُستخدم توقيعه عنصرًا زخرفيًا مدمجًا في عدد من قطع المجموعة.

وقالت آنا سيمويس، المسؤولة عن التسويق في "سينا براندز": "هذه أول مجموعة لعلامة سينا التجارية لدى زارا، وتمثل خطوة مهمة في مساعينا لنقل ذهنية آيرتون من الحلبة إلى خارجها".

"إن التغلب على الصعاب، والتميّز، والتطور المستمر ليست أمورًا تقتصر على رياضة السيارات".

أحرز سينا ألقابه في أعوام 1988 و1990 و1991، ولذلك فإن مسيرته تقدم الكثير من الأمثلة على التغلب على الصعاب والتميّز.

ووفقًا لتقارير إعلامية برازيلية، استُلهم تصميم السترة الجلدية السوداء من سترة حقيقية كانت مملوكة لسينا.

كم تبلغ الأسعار؟

يضم الموقع البريطاني 13 قطعة تحمل علامة سينا، وتتراوح أسعارها بين 22.99 و119 جنيهًا إسترلينيًا. وتأتي القبعتان المطرزتان، إحداهما ذات حافة مسطحة والأخرى مزينة برقعة، في أدنى النطاق السعري، إذ يبلغ سعر كل منهما 22.99 جنيهًا إسترلينيًا.

ويبلغ سعر القميص المزين بطباعة فوتوغرافية 29.99 جنيهًا إسترلينيًا، في حين يصل سعر القمصان المزينة بطبعات وتصاميم متباينة إلى 35.99 جنيهًا إسترلينيًا. أما السترة القطنية ذات الطباعة، وقميص البولو ذي الخطوط الزخرفية، والقميص المزود برقع مستوحاة من الطراز الغربي، فيبلغ سعر كل منها 45.99 جنيهًا إسترلينيًا.

ويبلغ سعر السترة ذات السحّاب الواصل إلى منتصف الصدر والسترة ذات القلنسوة والتطريز 49.99 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهما. وتبدأ أسعار الملابس الخارجية من 89.99 جنيهًا إسترلينيًا للسترة المبطنة المزينة برقع، و99.99 جنيهًا إسترلينيًا للسترة الرسمية ذات النقوش المربعة والقصة العادية، فيما تتصدر البدلة الفضفاضة قائمة الأسعار بسعر 119 جنيهًا إسترلينيًا.

ويعرض قسم سينا أيضًا ست قطع غير موسومة بعلامته التجارية إلى جانب المجموعة، وهي السترة الجلدية، وسترة محبوكة ذات ملمس مميز ومصنوعة من مزيج الصوف بسعر 69.99 جنيهًا إسترلينيًا، وسترة مخططة مصنوعة من الصوف بنسبة 100% بسعر 59.99 جنيهًا إسترلينيًا، ونظارات شمسية بيضاوية بسعر 59.99 جنيهًا إسترلينيًا، وحزام جلدي مضفّر بسعر 49.99 جنيهًا إسترلينيًا، وقميص هنلي محبوك بنسيج وافل بسعر 35.99 جنيهًا إسترلينيًا.

وبذلك، يصل إجمالي المنتجات المعروضة على الصفحة إلى 19 منتجًا. وفي المقابل، تشير وسائل إعلام برازيلية إلى أن المجموعة تضم 17 قطعة، ما يوحي بأن تشكيلة المنتجات تختلف من سوق إلى آخر.

وتتراوح الأسعار في البرازيل بين 179 و899 ريالًا برازيليًا. أما في الولايات المتحدة، فتُباع السترات الرسمية بسعر 169 دولارًا، بينما تبدأ أسعار أغطية الرأس من 39.90 دولارًا، ويبلغ سعر القمصان المزينة برسومات 59.90 دولارًا للقطعة الواحدة.

لماذا زارا، ولماذا الآن؟

لم تتوقف أنشطة "سينا براندز" عند هذه المجموعة. فوفقًا لبيان صدر في أبريل 2026، حققت العلامة التجارية زيادة في إيراداتها بمقدار ثمانية أضعاف خلال السنوات الست الماضية، بالتزامن مع بناء علاقات مع أكثر من 65 شريكًا في مجال الترخيص يعملون في مناطق تمتد عبر أكثر من 70 دولة.

وتضم قائمة الشركاء علامات مثل تاغ هوير، ومكلارين، ودوكاتي، ونيو إيرا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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