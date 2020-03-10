رينو ومكلارين استخدمتا محرّكًا واحدًا فقط خلال التجارب الشتوية

مع اقتراب انطلاق موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد من ملبورن نهاية هذا الأسبوع، تستهل رينو هذا العام بدفعة ثقة على صعيد الموثوقيّة، حيث أوضح أبيتبول أنّ فريقه خرج من التجارب الشتوية بالكثير من الأمور الإيجابية، ولا سيّما على صعيد وحدة الطاقة.

فقال: "بالنسبة لنا، فقد خضنا تجارب جيّدة إلى حد ما. قطعنا حوالي 3500 كلم وكان هدفنا قطع 3750 كلم. لكنّنا تمكّنا من تغطية جميع الجوانب الأساسية التي خططنا لها في هذه التجارب".

وأضاف: "تأكّدنا من موثوقيّة المحرّك، واستجابته على النحو المطلوب، كما أنّ أداءه وافق توقعاتنا من حيث المكاسب المأمولة".

وتابع: "شعرنا براحة كبيرة إثر تلك النتائج، خاصّة بعد المشاكل التي واجهناها العام الماضي، حيث ما يزال أمامنا الكثير من العمل مع السيارة من أجل المحافظة على ذلك.

هذا وأبدى أبيتبول سعادته بأنّه وعلى عكس فيراري، مرسيدس وهوندا لم تضطرّ رينو لتغيير محرّكها خلال التجارب.

حيث قال: "لدينا محرّك يُمكن الاعتماد عليه، محرّك واحد فقط صمد لستّة أيام من التجارب، سواء من ناحيتنا أو ناحية مكلارين. أعتقد بأنّنا تخطّينا أحد أكبر التحديات في العطلة الشتوية، حيث كلّفتنا الموثوقيّة الضعيفة الكثير في بداية الموسم الماضي".

وعلى الرُغم من تلك النتائج المبدئية، فلا يُمكن التنبؤ بالترتيب الهجومي الذي ستكون عليه الفرق مع انطلاق الموسم اعتمادًا على نتائج وأزمنة التجارب الشتوية.

"من الصعب للغاية التنبؤ بالموقع الذي سنتواجد فيه بين فرق الوسط" قال أبيتبول.

واختتم: "الأمر المؤكّد هو أنّ الفوارق ستكون طفيفة للغاية والمنافسة متقاربة، إذ أعتقد بأنّنا سنشهد موسمًا مثيرًا، وهذا ما نتمنّاه".