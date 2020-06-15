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رينو: وحدات الطاقة لموسم 2026 ستكون "ساحة معركة جديدة"

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رينو: وحدات الطاقة لموسم 2026 ستكون "ساحة معركة جديدة"
15-06-2020

يرى سيريل أبيتبول مدير فريق رينو في الفورمولا واحد أن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2026 ستكون "ساحة معركة جديدة" حيث ستتم مناقشة عروض بديلة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ستبقى قوانين المحركات الهجينة سداسية اﻷسطوانات الحالية حتى موسم 2025، حيث ستركز الحقبة التالية على محركات أكثر استدامة وأقل تكلفة.

وكان روس برون المدير اﻹداري للفورمولا واحد قد أشار اﻷسبوع الماضي إلى أن جميع الخيارات متاحة فيما يخص قوانين 2026، لكنه أشار إلى عدم دخول أي مصنع محركات للبطولة قبل ذاك التاريخ.

ويرى أبيتبول أن التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قوانين وحدات الطاقة تعتبر خطوة جيدة لخفض اﻹنفاق، مشدداً على ضرورة أن تسير قوانين 2026 على نفس النهج.

فقال  في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيكون هناك على اﻷغلب المزيد من العمل فيما يتعلق بوحدات الطاقة".

وأكمل: "نجحنا بتقنين حرب تطوير وحدات الطاقة عن طريق تقليص عدد الوحدات الجديدة في العام، وتقليص عدد ساعات العمل على جهاز الداينو".

وأردف: "ذلك جيد، لكن صيانة وتشغيل تلك الحركات ما زالت مكلفة جداً".

وتابع: "الخطوة التالية تتمحور حول الدراسة الجيدة لما يمكن القيام به للحقبة المقبلة من وحدات الطاقة لناحية النفقات".

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وأشار أبيتبول إلى أن رينو تدرس الصيغ المختلفة الممكنة لقوانين 2026.

فقال: "بدأنا نفكر في الصعوبات التي قد تواجهنا في الرياضة. أشرتُ إلى أنه ربما سيكون الهدف اﻷكثر أهمية هو الاستدامة الاقتصادية للجيل المقبل من المحركات".

وأكمل: "الأمر اﻵخر هو التقنيات المستعملة. رأينا كيف أن المحركات الكهربائية بدأت تنتشر في كل مكان مؤخراً، لذا لا بد من التفكير بجدية حيال ما يعني ذلك للفورمولا واحد".

وأردف: "علينا التفكير بتأثير ذلك على قوانين 2026، التي ستكون ساحة المعركة المقبلة، برأيي الشخصي".

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من جهة أخرى، قلل أبيتبول من فكرة أن إزالة وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - أتش" من المحركات الحالية تمثل حلاً بسيطاً.

فقال: "لدينا وحدة استعادة الطاقة الحرارية من أجل رفع كفاءة الوقود للمحرك. هل نحن مستعدون لخسارة 20 أو 30 بالمئة من كفاءة الوقود؟".

وأكمل: "لا أرى أننا قادرون على حمل المزيد من الوقود، ﻷننا نعلم أن السيارات ستكون أثقل في 2022. نحن نتكلم عن 50 كيلوغراماً من الوقود اﻹضافي إن كنا سنزيل وحدة استعادة الطاقة الحرارية".

واسترسل: "إنها معادلة صعبة جداً. السيارات لن تصبح أخف وزناً لذا أعتقد أنه من الصعب إزالة هذا الجهاز إن أردنا نفس مستوى الكفاءة".

واختتم: "يمكننا الحصول على طاقة أكبر بالتأكيد، لكن إن أردنا طاقة مستدامة، من الصعب المواصلة من دون هذا الجهاز".

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