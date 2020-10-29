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رينو: وتيرة البرتغال "الغريبة" ستُساعدنا على فهم سبب تراجعنا

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رينو: وتيرة البرتغال "الغريبة" ستُساعدنا على فهم سبب تراجعنا

يعتقد ثنائيّ رينو إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو أنّ "الأمور الغريبة" التي واجهاها في البرتغال ستُساعد على التوصّل إلى سبب الصعوبات التي عانيا منها.

بعد سلسلة التأديات القويّة مؤخّرًا، عانت رينو من خطوة إلى الوراء على صعيد الوتيرة في البرتغال، حيث وجدت نفسها غير قادرة على مجاراة غريمتيها ريسينغ بوينت ومكلارين.

وفي حين أنّ سائقَي الفريق يشتبهان في سطح المسار الزلق الذي لعب دورًا في ذلك، لكن هناك بعض الألغاز الأخرى التي تجب الإجابة عنها من عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك سبب عدم قدرة أوكون على الانتقال إلى إطارات "سوفت" في مرحلة متأخّرة من السباق.

وقال ريكاردو: "كان يأمل الفريق أن أتمتّع ببعض الأداء، والضغط من أجل تجاوز السيارات الأخرى أمامي، لكنّ ذلك لم يحدث. هناك الكثير من المسائل المجهولة حول عطلة نهاية الأسبوع. هناك الكثير من الأمور الغريبة التي نحتاج لفهمها. لكنّ ذلك كان مفيدًا جدًا وسيُوفّر ذلك معارف جيّدة".

ويعتقد ريكاردو، الذي صعد إلى منصّة التتويج في نوربورغرينغ، أنّ سباق البرتغال ساعد على كشف نقطة ضعف لا تزال متواجدة في حزمة الفريق عالية الارتكازيّة.

وقال الأسترالي: "لا أزال أعتقد بأنّ نقطة ضعفنا تتمثّل في المستوى الأقصى على الإطلاق للارتكازيّة. ربّما لم يعتمده الجميع في نوربورغرينغ، لذا إن اعتمده الجميع هنا، وتزامن ذلك مع السطح منخفض الارتكازيّة، فإنّ الارتكازيّة تلعب دورًا أكبر".

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من جانبه قال أوكون أنّه في حين كان مستوى الارتكازيّة على السيارة مماثلًا لما كان عليه في نوربورغرينغ، فإنّ السيارة لم تبدُ متّزنة مثلما كان عليه الحال هناك.

وقال: "نحتاج لتحليل ذلك. صحيحٌ أنّنا كنّا بذات إعدادات وحزمة نوربورغرينغ تقريبًا، لكن حالما دخلنا إلى المسار فإنّ الشعور لم يكن بذات الجودة. عانينا كثيرًا مع القسم الخلفيّ من السيارة، عانينا على صعيد التوازن ببساطة".

وأكمل: "نحتاج لتحليل ذلك كي لا يتكرّر في بقيّة الموسم. سأقول بأنّ هذا كان التوازن الأسوأ منذ سباق برشلونة. ستكون هذه معلومات جيّدة لفهم السيارة أكثر".

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