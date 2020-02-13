رينو: موسم 2020 وحده لن يكون كافيًا للإبقاء على ريكاردو

في ظلّ حذر رينو حيال فرصها لموسم 2020 واستهدافها التواجد ضمن الأربعة الأوائل في بطولة الصانعين، لكنّ الفريق لا يتظاهر بأنّه سيقدّم لريكاردو سيارة تنافس في الصدارة.

ومع إنتهاء عقد الأسترالي مع نهاية هذا الموسم، والمقاعد الشاغرة المحتملة في ريد بُل، مرسيدس وفيراري لموسم 2021، فإنّ رينو تعي أنّها قد تصارع من أجل الحفاظ على خدمات ريكاردو.

من جانبه، قال آلان بروست المدير غير التنفيذي لرينو في الفورمولا واحد أنّ الفريق بحاجة لتقبّل أنّ أداءه فقط في 2020 لن يكون كافيًا لإقناع ريكاردو بالبقاء، ولذلك تعيّن على رينو توضيح رؤيتها له حيال ما يُمكنها تحقيقه العام القادم.

اقرأ أيضاً: فريق رينو يكشف عن صور سيارته لموسم 2020

"علينا الاعتراف بالحقيقة لهذا الموسم" قال بروست ضمن معرض حديثه في حدث إطلاق موسم رينو في باريس.

وأضاف: "لا نملك توقّعات مرتفعة حيال هذا العام، وهذا أمر مؤسف لدانيال، حيث أنّه وضمن عامه الثاني معنا لن تتحسّن الكثير من الأمور. أعتقد أنّ الأمر سيتمحور أكثر حول منظوره لما يُمكننا تحقيقه لموسم 2021، وكذلك أن يكون واقعيًا حيال العروض التي سيحصل عليها من الفرق الأخرى".

وتابع: "سيكون ذلك قرار دانيال، لكنّنا سنتحدّث في ذلك قريبًا جدًا. ليست كلّ الأمور بأيدينا بكلّ تأكيد".

في المقابل، أصرّ ريكاردو على أنّه لم يفكّر بعد حيال خياراته لموسم 2021، لكنّه أوضح بأنّه مايزال مؤمنًا بمشروع رينو حتّى الآن.

فقال: "لا يربطني شيء برينو لما بعد هذا الموسم، لكن أيّا كان ما سيحدث أو لا يحدث خلال الأشعر القليلة المُقبلة، أو على مدار العام، فأنا ملتزم 100 بالمئة بإنجاح تلك الشراكة مع رينو".

وأكمل: "لم أفكّر بعد في أيّة سيناريوهات حول تواجدي في مكان آخر. أشعر بأنّ العام الماضي كان غامضًا ومجهولًا بعض الشيء، لكنّني أرى بأنّ هذا العام سيكون أفضل لناحية وضع ذلك المشروع على السكّة الصحيحة، وبلوغ بعض الأهداف التي اعتقدت بأنّنا سنحققها عندما وقّعت معهم. أرغب مثلهم في أن ينجح ذلك المشروع وأن يكون هذا العام ناجحًا".

من جهته، يعتقد سيريل أبيتبول مدير مشروع رينو في الفورمولا واحد أنّ فرص الإبقاء على ريكاردو ستتحدد مبكرًا جدًا من خلال قدر التقدّم الذي حققه الفريق خلال العطلة الشتوية.

إذ وعند سؤاله عن الكيفية التي سيُقنع بها ريكاردو بالبقاء، قال أبيتبول: "أعتقد بأنّ الصعوبة الأساسية ستتمثّل في التوقيت، وذلك لأسباب واضحة. حيث أنّك ترغب بقرار سريع بخصوص مستقبله، لكنّني أعتقد أننا بحاجة كذلك لبعض الوقت لرؤية مدى تطوّرنا كفريق وعملنا سويًا وما سنكون قادرين على تقديمه، لأنّه ولنكون صرحاء، فقد أخفقنا سويًا في تقديم النتائح المتوقّعة العام الماضي".

واختتم: "نأمُل أن يكون بوسعنا القيام بعمل أفضل هذا العام. أعتقد بأنّ أوّل أمر سيريده هو أن يرى إذا ما كان بوسعنا منحه سيارة أفضل. وأفضل طريقة لاختبار ذلك ستكون، كما تعلمون، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة ليرى إذا ما كانت السيارة أفضل بالفعل، وإذا ما تمكّنا بالفعل من معالجة والتعامل مع الأولويات التي وضعناها لأنفسنا خلال العطلة الشتوية".