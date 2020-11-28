رينو: من المتأخر للغاية فرض تجميد تطوير المحركات قبل موسم 2022

مع رغبة ريد بُل الشديدة بتجميد تطوير المحركات مع نهاية الموسم المقبل، كي تتمكن من الاستحواذ على قسم هوندا للمحركات، بدأت المحادثات بين الفرق والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من أجل مناقشة المسألة.

وبينما أشارت فيراري إلى أنها تنوي الموافقة على تجميد تطوير المحركات في حال تمّ تقديم محركات جديدة في 2025، ترى رينو أن الوضع ليس واضحاً بعد.

ومع إيقاف سعي رينو السابق لتجميد المحركات منذ موسم 2022 من قبل ريد بُل العام الماضي، بدأت بالاستثمار وبشكل مكثف على تطوير محرك جديد تماماً لذلك الموسم.

وأشارت العلامة الفرنسية إلى أنها ليست تماماً ضد فكرة تجميد تطوير المحركات قبل اعتماد مجموعة قوانين جديدة للمحركات، لكنّ خطتها لتطوير وحدة طاقتها خلال الموسم المقبل لن تعمل في حال تمّ تجميد تطوير المحركات قبل 2022.

حيث قال مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى رينو: "نحن لسنا ضد الفكرة طالما أنها ضمن الإطار الزمني الصحيح. القوانين التقنية كما هي اليوم - حتى يتم تغييرها - تمثل تحديداً لعملية التطوير منذ 2023. إنها أشبه بتجميد، نظراً لعدم وجود أية مساحة إضافية ممكنة للتطوير سواء في محرك الاحتراق الداخلي أو وحدة استعادة الطاقة منذ 2023. كما أن هناك حزمة قوانين جديدة قادمة في 2026".

وأردف: "أعتقد أن هناك الكثير من الكلام حيال التوقعات لهذه القوانين، وذلك منطقي أن نتمكن من تحديد المجموعة المناسبة من القوانين، وربما مجموعة أفضل من الحالية. من ثمّ أعتقد أن تجميد المحركات في مرحلة ما خلال 2020. حسناً، إن كان التوقيت هو نهاية 2022 أو منتصفه، فيمكن مناقشة ذلك. لذا نحن ضمن الفكرة العامة لهذه المسألة".

وتابع: "لكن كما تعلمون، لا يمكننا القول أننا سنجمّد المحركات بدءاً من 2021 على سبيل المثال، لأن ذلك متأخر جداً. لقد دخلنا بالفعل في برامج تطوير محرك له دورة حياة محددة".

بالمقابل، لا ترى رينو أي سبب منطقي يجعلها تغيّر من جدول عملها كي يناسب ريد بُل وهوندا، خاصة وأن منافسيها قرروا عدم تجميد تطوير المحركات عندما كانت العلامة الفرنسية ترغب بذلك.

لكن بودكوفسكي قال أن رينو منفتحة على إيجاد حلّ مناسب، خاصة لناحية توقيت اعتماد القوانين الجديدة.

فقال: "لقد ضغطنا من قبل من أجل تجميد المحركات. لكن قرار الجميع كان بعدم التجميد. الآن، استثمرنا كثيراً في محركنا الجديد".

وتابع: "علينا إيجاد حلّ مناسب طالما أنه منطقي. ذلك هو موقفنا بصراحة. لذا دعونا نبحث عن الحلول، وليس فقط لأن هوندا فجأة قررت أن برنامج الفورمولا واحد مكلف جداً، بالرغم من أن هذا لم يكن موقفهم من قبل".

واختتم: "لكن كذلك، لأنه الأمر الصحيح. دعونا نجد صيغة المحركات الصحيحة للمستقبل، والوقت المناسب لاعتمادها".