رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين

اختارت رينو تغيير اسم فريقها في الفورمولا واحد إلى ألبين قبل انطلاقة موسم 2021 للفورمولا واحد كجزء من عملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها.

وسيشارك الفريق مع السائقين إستيبان أوكون وبطل العالم مرتين العائد إلى الفورمولا واحد، فرناندو ألونسو.

وأشار دي ميو بوضوح كامل إلى أن الفورمولا واحد ما زالت تمثل العمود الفقري للصورة التي تودّ رينو إيصالها.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة إلى الالتزام، وبالرغم من أن الأخذ والردّ لكن رينو لطالما كانت متواجدة في الفورمولا واحد، طوال 44 عاماً، سواء كمزود محركات أو فريق".

وأكمل: "أنا شخص أحب السيارات، عندما استلمت منصب قيادة رينو، قلت لنفسي ’لن أكون الشخص الذي يتسبب بإيقاف 44 عاماً من تاريخ رينو. لن أكون ذلك الشخص’".

وأردف: "لذا، طالما أنا موجود، لا داعي للقلق حيال تواجدنا في البطولة. عليهم فقط العمل على تقديم نموذج أعمال رابح، وعلينا أن نسعى للفوز بالسباقات وتقديم صورة جيدة عن الشركة".

وأضاف: "لكن ذلك أمر واضح للغاية، إحدى الرسائل التي أود إيصالها، لنقل، إلى الأبد، مع ألبين في الفورمولا واحد. لأن الفورمولا واحد هي العمود الفقري لألبين".

ولدى ألبين خطة لتصنيع سيارة تجارية عالية الكفاءة كهربائية بالكامل مستقبلاً، حيث وصفها دي ميو بأنها مزيج بين "فيراري صغيرة" و"تسلا صغيرة".

ويريد دي ميو أن تكون الفورمولا واحد بالنسبة إلى ألبين تماماً كأهميتها بالنسبة إلى فيراري، بالرغم من السعي نحو تبني الطاقة الكهربائية في الطرازات التجارية.

فقال: "لدى فيراري هذه المقاربة، وفيراري شركة مختلفة في سياستها، ونود أن يكون الحال كذلك مع ألبين".

وتابع: "لدينا نموذج، إنها فيراري صغيرة بكل تواضع، لكنها مزيج بين فيراري صغيرة وتسلا صغيرة، لأننا نود تقديم سيارات كهربائية إلى المستهلكين".

واختتم: "سنحاول تقديم تجربة جديدة بالكامل للمستهلكين، مع خدمات مناسبة وكل شيء. إنها فرصة جيدة للتجربة والاختبار".