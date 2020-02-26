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رينو: مقاربة ريسينغ بوينت "مقلقة بعض الشيء" في الفورمولا واحد

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رينو: مقاربة ريسينغ بوينت "مقلقة بعض الشيء" في الفورمولا واحد
26-02-2020

ترى رينو أنّ وصف فريق ريسينغ بوينت لسيارته بأنها "مرسيدس زهرية اللون"، مقلق بعض الشيء في الفورمولا واحد.

استوحت ريسينغ بوينت تصميم سيارتها الجديدة لموسم 2020 من سيارة مرسيدس 2019، حيث أظهرت "آر.بي20" سرعة مثيرة للإعجاب حتى الآن خلال التجارب الشتوية.

لكن وبينما اعترفت ريسينغ بوينت أنها لم تقم بأي شيء مخالف للقوانين، لكن فريق رينو المنافس يرى أن مثل هذا التصرف قد يكون له تأثير كبير على الفورمولا واحد.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان فريقه مرتاحاً بما قامت به فورس إنديا، أجاب مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي: "أعتقد أنه تطور مثير للقلق بشكل طفيف".

وأكمل: "أعتقد أنه نمط بدأنا نراه منذ عدة مواسم، و هذا (ما فعلته ريسينغ بوينت) يعتبر فصلاً جديداً".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يعود إلى ’فيا’ لتقرير قانونيته أم لا. في الوقت الراهن، لا أعتقد أنه لدي ما أضيفه".

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وجهة نظر رينو، كررها جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين الذي أشار إلى رغبة فريقه بالتركيز على أدائه الخاص.

فقال: "نعم، أتفق مع مارشين. بالطبع نحن ننظر إلى منافسينا، ومن الواضح أن ما يجري نوع من التشابه. لكننا نركز على أنفسنا أولاً".

من جهة أخرى، فإن قوانين الفورمولا واحد فيما يتعلق بما يمكن تشاركه، ستتغير قليلاً خلال الموسم المقبل، لكن بودكوفسكي لا يبدو مقتنعاً تماماً بأن هذا سيمنع تشكيل نوع من التحالفات بين الفرق.

فقال: "القوانين تتغير بشكل طفيف فيما يتعلق بالمكونات التي يمكن التشارك بها، أو بما يمكن للفرق مشاركته".

واختتم: "لا أعتقد أن ذلك يغير تماماً من التساؤلات. إذ تمنع (القوانين) تشارك نفق الهواء. إنها تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تمنع كل ما نراه حالياً".

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