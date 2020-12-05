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رينو: معارضة ريسينغ بوينت لمشاركة ألونسو في تجارب أبوظبي "مبالغ فيها بعض الشيء"

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رينو: معارضة ريسينغ بوينت لمشاركة ألونسو في تجارب أبوظبي "مبالغ فيها بعض الشيء"

دافع سيريل أبيتبول مدير فريق رينو عن قرار "فيا" بالسماح لفرناندو ألونسو بالمشاركة في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي، واصفًا انتقادات ريسينع بوينت ومعارضتها للأمر "بالمبالغ فيها بعض الشيء".

نجحت رينو في الضغط على "فيا" من أجل السماح لألونسو بالمشاركة في تجارب كانت بالأساس مقتصرة فقط على مشاركة السائقين الناشئين.

وينصّ القانون المحدد للتجارب على أنّ السائقين المشاركين "يجب أن يمتلكوا رخصة دولية، وبخلاف من توافق عليهم فيا، وألا يكونوا قد شاركوا في أكثر من سباقَي فورمولا واحد خلال مسيرتهم".

لكن وضمن حقها في القانون، وافقت "فيا" على إشراك ألونسو، ومنحت الفرصة كذلك لكل من سيباستيان بويمي مع ريد بُل وروبرت كوبتسا مع ألفا روميو.

وقد أثار ذلك القرار غضب المنافسين، وأبرزهم ريسينغ بوينت، مكلارين وفيراري. حيث أنّ الأخيرة تضغط الآن من أجل إشراك كارلوس ساينز الذي سيقود لصالحها العام المُقبل في التجارب، لكنّ الفريقين الآخرين لن يشاركا، بشكل أساسي بسبب أنه لم يكن لديهما سائقين ناشئين يرغبان بإشراكهم خلال مراحل التخطيط.

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وبالرُغم من غضبه الشديد، اتّخذ أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت مقاربة دبلوماسية في حديثه العام، حيث قال عند سؤاله يوم أمس الجمعة بأنّ فريقه يقيمّ خياراته الحالية.

"عليّ فهم القوانين. تفاجأت عندما علمت بأنّ فرناندو سيُسمح له بالمشاركة في التجارب" قال زافناور.

وأضاف: "علينا أن نتناقش مع فيا، حيث أعتقد بأنّ القوانين واضحة للغاية، إنّها تجارب للناشئين، وبطل عالم مرّتين في الأربعينات تقريبًا من عمره لا يبدو سائقًا ناشئًا بالنسبة لي. علينا فهم القوانين أولًا ومن ثم سنرى ما سنفعله بعد ذلك".

من جهته، وعند سؤاله عن تعليقات زافناور، أشار أبيتبول إلى أنّ على ريسينغ بوينت أخذ المسألة إلى "فيا".

فقال: "هنالك إشارة في القانون إلى السائقين الناشئين، ولكن أيضاً أولئك الذين تمنحهم فيا تصريحًا بالمشاركة. وذلك الحق الأصيل لفيا أن تقوم بذلك".

وتابع: "لذا وفي حال يرغب أوتمار في بناء قضية أمام فيا، فسيكون ذلك أمرًا مبالغًا فيه بعض الشيء، بالوضع في الحسبان بأنّنا نعرف بأن لديهم سيارة غير شرعية".

واختتم: "لقد قبلنا الحكم في تلك المسألة، لكن وإذا ما أردت الآن معارضة فيا، سيكون ذلك وضعًا ساخرًا للغاية من وجهة نظري".

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