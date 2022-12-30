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فورمولا 1 أخبار

رينو: مضخة المياه المعدلة لموسم 2023 ستعالج مشاكل موثوقية المحرك على سيارة ألبين

تعتقد رينو شريك المحرك لدى ألبين في الفورمولا واحد أن مضخة المياه المعدّلة لموسم 2023 من شأنها أن تعالج معظم مشاكل الموثوقية التي ضربت الفريق في الموسم الماضي.

رينو: مضخة المياه المعدلة لموسم 2023 ستعالج مشاكل موثوقية المحرك على سيارة ألبين

بينما حققت ألبين تقدمًا جيدًا على صعيد السرعة في موسم 2022، مع تسجيلها مركز أفضل البقية خلف ريد بُل، فيراري ومرسيدس، إلّا أن الفريق عانى من سلسلة من الانسحابات المحبطة كذلك.

وقد أحبطت تلك الانسحابات فرناندو ألونسو على وجه الخصوص، ولا سيما مع استمرار أعطال المحرك حتى السباق الختامي في الموسم.

لكن وبينما بدت مشاكل المحرك المستمرة عقبة كبيرة في طريق تقدم الفريق، فقد أصرّ برونو فامين رئيس قسم المحركات لدى رينو على أنه لم يكن هنالك شيء أساسي خاطئ في تصميم وحدة الطاقة، وأن المشاكل تمحورت حول العوامل المساعدة للمحرك مثل مضخة المياه، والتي يتم العمل على حلها لموسم 2023.

فقال: "لم نواجه مشاكل كبيرة على صعيد المحرك نفسه، محرك الاحتراق الداخلي. واجهنا مشاكل في سنغافورة، لكنها كانت في الواقع غريبة للغاية، أن تتعرض لمشكلتين مختلفتين خلال 8 لفات لهو أمر مذهل".

وتابع: "لكن كل المشاكل الأخرى التي واجهتنا كانت دومًا في الجوانب المساعدة للمحرك: مضخة المياه ومضخة الوقود".

وأكمل: "لكننا متفائلون للغاية حيال تلك الجوانب بأننا سنكون قادرين على حلها لموسم 2023".

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المركز السادس بدا "أفضل سيناريو" لألفا روميو بعد معاناتها المبكّرة

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