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رينو: مشاركة ألونسو في تجارب أبوظبي "أمر إنساني"

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رينو: مشاركة ألونسو في تجارب أبوظبي "أمر إنساني"
من قبل:
, محرر

صرّح سيريل أبيتبول مدير فريق رينو بأنّ ضغط الصانع الفرنسي من إجل إشراك فرناندو ألونسو في تجارب أبوظبي كان "أمرًا إنسانيًا" بينما يستعد الإسباني للعودة إلى الفورمولا واحد بعد غياب عامين في 2021.

قال أبيتبول أنّ ألونسو كان حريصًا على اختبار السيارة لأكبر عدد ممكن من الأميال من أجل الاعتياد على الفريق الذي قاد لصالحه للمرة الأخيرة في 2009.

وقد قطع الإسباني بالفعل 100 كلم خلال يوم تصوير ترويجي على السيارة الحالية في برشلونة، إلى جانب أربعة أيام من التجارب على نموذج سيارة بمواصفات 2018 على إطارات تجريبية.

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هذا وستكون كل الفرق محدودة العام المُقبل بثلاثة أيام فقط من التجارب الشتوية مع سياراتها لموسم 2021، والتي ستنقسم بين سائقَي كل فريق، ما يجعل الوضع صعبًا على أيّ أحد سينتقل إلى فريق جديد.

وتسبب قرار "فيا" بالسماح لألونسو بالمشاركة في تجارب أبوظبي - التي كانت مفتوحة بالأساس أمام السائقين الناشئين فقط - الأسبوع المُقبل باستياء بعض الفرق المنافسة.

"أقدّر بأنّه كانت هنالك الكثير من الضجّة حول ذلك الأمر" قال أبيتبول.

وأضاف: "كما تعلمون، فقد بدأنا هذا العام مع بعض الجدل، وها نحن ننهيه مع نوع آخر من الأمور المثيرة للجدل، لكن هذا جيّد، حيث أنّه يبقي على حيوية الرياضة كذلك".

وتابع: "إنّه أمر إنساني بشكل كبير الذي نقوم به مع فرناندو، حيث أنّه وعندما قرر العودة إلى الفورمولا واحد، كان واضحًا للغاية في رغبته بأن يقطع أكبر عدد ممكن من الأميال قبل العام المُقبل".

وأكمل: "وكما هو واضح، فإنّ القوانين تضع قيودًا واضحة حول ذلك. لهذا قمنا بالكثير من الأمور لتعويض ذلك. أربعة أيام من التجارب، مع سيارة أقدم بعامين، ورأينا كذلك أنه سيكون من الرائع أن يكون قادرًا على القيام بذلك مع السيارة الحالية. طلبنا ذلك بصراحة ووضوح، وفيا وافقت على ذلك، الأمر بهذه البساطة".

وأردف: "ستكون تلك فرصة له كي يرى التطوّر الذي شهدهته السيارة على مدار عامين. حيث أنّ اختباره على سيارة 2018 كان جيّدًا، ولكن لن يكون ممثلًا كما هو الحال مع السيارة الحالية من أجل معرفة ما يمكن توقّعه العام المُقبل".

في المقابل أصرّ أبيتبول على أنّ ذلك هو الوقت المناسب للفريق كي يحظى بخدمات سائق من طراز ألونسو، بينما يستعد لحقبة القوانين الجديدة في 2022.

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فقال: "يُمكنني أن أربط بين تشكيلة السائقين ووضع الفريق، حيث لا جدوى من أن تحظى بتشكيلة غير مناسبة للموقع الذي يتواجد فيه الفريق حاليًا. حيث أنّنا نشعر براحة كبيرة مع تشكيلتنا للعام المُقبل بالنظر إلى وضعنا وما نحتاج لتحقيقه، ولا سيّما مع خليط الخبرة، الرغبة الشرسة في العودة والقدرة على التخطيط للأمام الذي يجلبه فرناندو".

واختتم: "لدينا سويًا مع فرناندو نظرة واضحة نحو 2022، وهو يعي ذلك تمامًا، وسيكون بشكل كامل جزءًا من سعينا في تلك الرحلة".

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الكاتب أحمد مجدي

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