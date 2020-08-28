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رينو: محرّك ريكاردو لم يتضرّر بالرغم من توقّفه على المسار

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رينو: محرّك ريكاردو لم يتضرّر بالرغم من توقّفه على المسار

قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ محرّك دانيال ريكاردو وعلبة تروسه سليمان وذلك على إثر العطل الهيدروليكيّ الذي أوقف سيارة الأسترالي على المسار في التجارب الحرّة الثانية في سبا.

كان ريكاردو قد حقّق ثاني أسرع الأزمنة في الحصّة خلف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل قبيل تلك المشكلة. وجاء ذلك على إثر تحقيقه الزمن الأسرع على الإطلاق في المقطع الثالث من الحلبة، في الوقت الذي كان فيه زميله إستيبان أوكون الأسرع في المقطع الأوّل.

وحذّر أبيتبول من أنّ عطلة نهاية الأسبوع في بلجيكا لا تزال في مرحلة مبكّرة، لكنّه اعترف بأنّ هذه بداية واعدة للصانع الفرنسيّ.

وقال أبيتبول لقناة "سكاي سبورتس اف1": "ما يحدث عادة أيّام الجمعة لا يعكس ما يحدث يومي السبت والأحد، ويوم الأحد هو الأهم".

وأضاف: "نرى أنّ السيارة حقّقت بعض التقدّم الجيّد، ما عدا برشلونة التي لم نتمكّن فيها من التوصّل إلى الإعدادات المناسبة، لكنّها تتحسّن على صعيد الأداء الانسيابيّ التنافسيّ العام. ذلك على حلبة منخفضة الارتكازيّة قليلًا مثل سيلفرستون، لكن حتّى هنا على هذه الحلبة المختلفة بالكامل فإنّ شعورنا جيّد".

وأردف: " نشعر بأنّ المحرّك يعمل بشكلٍ جيّد هنا. من الواضح أنّنا واجهنا خيبة أمل كون محاكاتنا للسباق انتهت مبكّرًا بسبب مشكلة هيدروليكيّة، لكن بحسب ما علمت فلم يكن هناك أيّ ضررٍ على علبة التروس الجديدة، ولا على المحرّك، وذلك هو الأهم".

وأكمل: "كانت السيارة ستتوقّف في جميع الأحوال بسبب فقدان الضغط الهيدروليكيّ، لكنّنا نتفهّم أنّه لا يوجد أيّ ضررٍ في المحرّك".

واعترف أبيتبول بأنّ الفريق اعتمد مستويات ارتكازيّة منخفضة، وهي مقاربة قد يتمّ تخفيفها بسبب تهديد الأمطار في المراحل المقبلة من عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "تخفض الارتكازيّة قدر جرأتك هنا وتتعامل معها. لكنّ الأحوال الجويّة ستكون مثيرة للاهتمام، كونك تحتاج كذلك لأخذ ذلك بالحسبان ليومَي السبت والأحد".

وأردف: "أعتقد بأنّه بوسعنا اعتماد مستوى ارتكازيّة منخفضٍ نسبيًا هنا. يُمكن لدانيال التعامل مع ذلك بشكلٍ جيّد، وأعتقد بأنّ إستيبان يتعلّم كيفيّة التعامل مع حدود السيارة".

وأضاف: "حصل إستيبان على محرّكٍ جديد هنا، وهو ما يعني حصوله على بعض الطاقة الإضافيّة المهمّة جدًّا هنا. لذا سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيُسفر عنه الوضع".

وبخصوص المنافسة، أضاف: "أعتقد بأنّ لديك معركة وسطٍ متقاربة وهناك خصائص مختلفة بين السيارات والمحرّكات ومستويات الارتكازيّة، سيكون لكلّ ذلك تأثيرٌ على ترتيب المنافسة نهاية هذا الأسبوع".

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