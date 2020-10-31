رينو محبطة من معارضة الفرق المنافسة لإشراك ألونسو في تجارب الناشئين

كان من المفترض بالأساس أن تشهد تجارب أبوظبي مشاركة السائقين الأساسيين ضمن سيارات معدّلة لاختبار إطارات 18 إنشًا الجديدة.

مع ذلك، وبعد تأجيل اعتماد التغييرات على القوانين التقنية إلى 2022، تحوّلت التجارب إلى صيغة الناشئين، وقد تم تعديل القوانين الرياضية لموسم 2020 من أجل أن تناسب ذلك.

وتوضّح القوانين صيغة التجارب بنصّها: "يوم تجارب اختياري، من أجل هدف واحد فقط وهو منح السائقين الناشئين الفرصة لاختبار سيارات الفورمولا واحد الحالية، ويُقام على الحلبة التي تحتضن الجولة الأخيرة من الموسم، على أن يُجرى مثل ذلك الاختبار في غضون 48 ساعة من نهاية الجولة الختامية. ويُمكن استخدام حتى سيارتين في ذات الوقت ضمن هذه التجارب".

والسائقون المؤهّلون لهذه التجارب "يجب أن تكون لديهم رخصة دولية، أو تتم الموافقة عليهم من قِبَل فيا، وألّا يكونون قد شاركوا في أكثر من سباقَي فورمولا واحد خلال مسيرتهم".

وأمُلت رينو أن تستعين بالخيار الأخير من أجل السماح لألونسو بالمشاركة في هذه التجارب، حيث تمّ طرح المسألة للنقاش في اجتماع لجنة الفورمولا واحد يوم الاثنين الماضي.

لكنّ العديد من الفرق أبدت معارضتها لفكرة أن يشارك ألونسو في التجارب، حيث من المعلوم أنّ من بينهم كانت مكلارين، فيراري وريسينغ بوينت.

هذا ولا تسمح القوانين للفرق بأن تجري اختبارات إضافية لسائق غائب عن البطولة منذ عامين، لكنّ ذلك ينطبق فقط في حالة مشاركة ذلك السائق كبديل خلال الموسم عن السائق الأساسي، وذلك من أجل منح السائق الاحتياطي بعض الأميال الإضافية.

وقد أشار أبيتبول إلى أنّه ما يزال يأمُل بأن تصادق فيا على مشاركة ألونسو في التجارب.

"كان أمرًا اعتياديًا ومتوقّعًا أن تحاول بعض الفرق ممارسة أيّة لعبة صغيرة ممكنة" قال أبيتبول.

وأضاف: "نأمُل أن تنظر فيا للأمر على نحوٍ مختلف، حيث أنّ رينو تقوم بالكثير من أجل سائقيها الناشئين".

في المقابل، مسموح لألونسو باختبار سيارة بمواصفات 2018 من دون قيود، وهو ما سيقوم به في البحرين الأسبوع المُقبل.

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من جهته، أكّد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ فريقه عارض مبدأ إشراك ألونسو في تجارب الناشئين، على الرُغم من عدم إفصاحه عمّا حدث خلال اجتماع الأسبوع الماضي.

فقال: "لا يُمكنني التحدث حول ما تمّت مناقشته في اجتماع لجنة الفورمولا واحد، كون كل ما يدور هناك سرّي وفق القوانين".

وأكمل: "يُمكنني فقط الحديث حول رؤيتنا لتجارب الناشئين في أبوظبي. من الواضح بأنّنا جميعًا وافقنا على تغيير القوانين في بداية العام عندما بدأت تلك الجائحة، وهو ما نتج عنه في النهاية تحوّل تلك التجارب إلى تجارب ناشئين فقط. وأعتقد بأنّ القوانين تنصّ على أنّ المشاركين فيها هم سائقون لم يخوضوا أكثر من سباقَي فورمولا واحد. وفيا وحدها من لديها القرار لاستثناء من تريد".

وأردف: "لكنّ ذلك لا يغيّر من الهدف الوحيد للتجارب، وهو اختبار السائقين الناشئين. لذلك أعتقد بأنّه ليس هنالك الكثير لمناقشته هنا. فرناندو سائق عظيم، ولديه سجل رائع من النجاحات. ولا أرى في الحقيقة كيف يتناسب ذلك مع الهدف الوحيد للتجارب باختبار السائقين الناشئين".