رينو ما تزال لديها أسئلة حول سيارة "مرسيدس الوردية" لفريق ريسينغ بوينت

أثارت ريسينغ بوينت جدلًا واسعًا خلال التجارب الشتوية عندما كشفت عن تصميم سيارتها الجديدة "آر.بي20" القائم بشكل كبير على سيارة مرسيدس "دبليو10" الفائزة بلقب 2019.

وبينما أصرّ الفريق المتمركز في سيلفرستون على أنّه لم يقم بأيّ أمر مخالف للقوانين، لكنّ بعض منافسيه أبدوا استياءهم حيال فكرة السماح بعملية "نسخ" كهذه.

كما كانت هنالك تخوفات تمّت الإشارة إليها حيال التحالفات القريبة التي تتمّ بين بعض الفرق، وكيف يُمكن لذلك أن يضرّ بالفرق الأخرى التي ترغب بالحفاظ على استقلاليتها.

وقد أشارت التكهنات قُبيل الجولة الافتتاحية الملغاة من الموسم في أستراليا إلى أنّ رينو كانت تقيّم التقدّم باحتجاج رسمي في تلك المسألة من أجل الحصول على إطار حاسم لما هو مسموح وممنوع على الفرق نسخه من الفرق الأخرى.

مع ذلك، ومع إلغاء جولة ملبورن في اللحظات الأخيرة، فإنّ الأمور لم تتطور في ذلك الجانب، حيث أنّ محاولة لاتّخاذ أيّ إجراء يجب أن تنتظر الآن حتّى يُستأنف الموسم.

لكن وبالرُغم من تعليق تلك المسألة لعدّة أشهر، صرّح أبيتبول للتلفزيون الفرنسي بأنّها ما تزال تمثّل تخوفًا، حيث شبّه ما قامت به ريسينغ بوينت بفنّان ينسخ لوحة غيره ليقوم ببيعها.

فقال: "لديهم مصورون رائعون، هذا مؤكّد. لكن لأكون منصفًا، فقد لاحظت كيف قالوا بكل صراحة أنّهم نسخوا التصميم".

وأضاف: "أعتقد بأنّ تلك هي المرة الأولى منذ انضمامي إلى الفورمولا واحد التي أرى فيها أحدًا فخورًا للغاية بنسخ تصاميم الآخرين. الأمر أشبه بمن يزوّر أعمالًا فنية ويكون سعيدًا للغاية بالعمل الذي قام به. مع ذلك فإنّها لا تضاهي الأعمال الأصلية، أو الفخر المصاحب للعمل على قطعة فنية أصلية".

وقال أبيتبول أنّ المشكلة الأساسية بالنسبة له هي في الحكم على ما إذا كانت ريسينغ بوينت قادرة على بلوغ ذلك المستوى من التفاصيل مع سيارتها بناء فقط على المعلومات المتاحة للعامة.

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"الأمر الرئيسي الذي تجب معرفته هو: بناء على المعلومات العامة، هل من الممكن القيام بعمل دقيق وذي كفاءة عالية كهذا؟" قال أبيتبول.

واختتم: "لن أخوض أكثر في تلك المسألة في تلك المرحلة، لكنّ ذلك ما يزال أمرًا نطرحه ونتساءل حياله".