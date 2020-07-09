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رينو ما تزال "جدّية للغاية" حيال أكاديميتها للناشئين بالرغم من التوقيع مع ألونسو

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رينو ما تزال "جدّية للغاية" حيال أكاديميتها للناشئين بالرغم من التوقيع مع ألونسو
09-07-2020

قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ قرار الصانع الفرنسي بالتوقيع مع فرناندو ألونسو ليس إشارة على "افتقار للاهتمام أو الإخلاص" تجاه برنامج أكاديمية الناشئين.

يشارك سائقا أكاديمية رينو سبورت غوانيو زهو وكريستيان لوندغارد في الفورمولا 2 هذا العام، حيث أكّد أبيتبول أنّ الخطة الأصلية تمثّلت في ترقية أحدهما للمشاركة مع رينو في الفورمولا واحد في 2021.

مع ذلك، فقد أصرّ الفرنسي على أنّ البداية المتأخرة لهذا الموسم وبالتالي خسارة فرصة تقييم تقدّمهما قد ساهمت في قرار الفريق بتفضيل السير في طريق الخبرة.

وما يزال عقد إستيبان أوكون حتّى نهاية موسم 2021، ما يفتح المجال لوجود مقعد شاغر بجوار أولونسو في 2022.

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"إنّه سؤال مهم للغاية" قال أبيتبول عند سؤاله عن انتقاد اختيار الفريق لألونسو، مُضيفًا: "كون بوسعي توقّع أن يُرى قرارنا بإعادة التعاون مع فرناندو على أنّه افتقار للاهتمام والإخلاص تجاه مشروعنا المتمثّل في أكاديمية رينو سبورت. والأمر ليس هكذا، حيث أرغب بأن أكون واضحًا للغاية بأنّه ليس كذلك".

وتابع: "خطة الأكاديمية عندما قمنا بتأسيسها كانت أن تمنحنا القدرة بأن يكون لدينا سائق في الفورمولا واحد لموسم 2021. ومن يدري؟ ربما يكون الوضع هكذا. لكن دعونا نواجه الواقع، تسببت الأزمة الحالية بالعديد من التأثيرات البالغة هذا العام، أحدها كان تأجيل انطلاقة الموسم، وعليه تأخير قدرتنا على تقييم أداء أقدم سائقين لدينا في الأكاديمية، غوانيو زهو وكريستيان لوندغارد".

وأكمل: "كلاهما خاض نهاية أسبوع جيّدة هنا. حيث كان زهو قريبًا من الفوز بالسباق، وكريستيان حلّ رابعًا في سباقه الأوّل من دون خوضه لأيّة تجارب شتوية. لذا فإنّنا جدّيون تمامًا حيال الأكاديمية، وكذلك حيال هذين السائقين تحديدًا. حيث ستبقى خطتنا كما هي لرؤية كيف يمكن أن ينضمّا إلى الفورمولا واحد. كما أثق بأنّ فرناندو، وعلى غرار إستيبان، لديه الكثير لجلبه إلى عملية تطويرهما".

من جهته، قال ألونسو أنّه مستعد لتسخير خبرته إلى زملائه الشباب - حتى أنه أشار إلى أنّه سيكون "فخورًا" برؤية أحدهم يحقق لقب البطولة يومًا ما، إذا لم يتمكن هو من بلوغ ذلك الهدف.

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فقال: "أدرك بالطبع أهمية أكاديمية رينو سبورت لهذه المجموعة، حيث أتفق تمامًا ما سيريل. أعتقد بأنّ أولئك السائقين اليافعين الموهوبين هم المستقبل. من خلال خبرتي الشخصية، أرى بأنّ كل الفرق التي استثمرت في أكاديمية للسائقين الناشئين، حصدوا ثمار ذلك. سأحاول المساعدة قدر استطاعتي مع الخبرة التي أملكها، وضمن فئات مختلفة كذلك".

وأضاف: "أعي تمامًا أنّ مهمتي هنا لا تقتصر فقط على داخل السيارة، ولكن خارجها كذلك، وما يُمكن أن أجلبه إلى رينو، حيث سأحاول بذل أفضل ما لدي لمساعدة الفريق ليصبح بطلًا للعالم. سواء كان ذلك من خلال قيادتي - حيث سيكون ذلك رائعًا - أو من خلال السائقين اليافعين المستقبليين، سأكون فخورًا في كلتا الحالتين. ذلك هو هدفنا، مهمتنا، وسأعمل بكل جهدي من أجل الفريق".

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