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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو لن تُقرّر بديل ريكاردو قبل انطلاق الموسم

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رينو لن تُقرّر بديل ريكاردو قبل انطلاق الموسم
25-05-2020

قالت رينو أنّها ستنتظر إلى ما بعد انطلاق موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد قبل اتّخاذ قرارها بشأن هويّة من سيحلّ بديلًا عن دانيال ريكاردو في الموسم المقبل.

مع توقيع ريكاردو لعقدٍ ينضمّ بموجبه إلى مكلارين في موسم 2021، تحتاج رينو لملء المقعد الشاغر في صفوفها إلى جوار إستيبان أوكون.

لكن في ظلّ بروز عددٍ من الأسماء الكبيرة كمرشّحين لذلك المقعد، بما في ذلك فرناندو ألونسو، وفالتيري بوتاس وسيباستيان فيتيل، فإنّ الفريق قال بأنّه ليس في عجلة من أمره.

وقال سيريل أبيتبول مدير الفريق بأنّ من المهمّ بالنسبة لرينو أن تعلم مدى تنافسيّة سيارة 2020 قبل اتّخاذ قرارها بشأن نوع السائق الذي تحتاجه للعام المقبل.

"لم نخض أيّ سباقٍ بعد، بل ولا حصّة أصلًا" قال أبيتبول لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" كجزء من سلسلة "ثينك فوروارد"، وأضاف: "أكملنا فقط التجارب الشتويّة".

وأردف: "كان أداؤنا مشجّعًا، لكنّها مجرّد تجارب شتويّة، ولا أعلم مدى تنافسيّة سيارتنا بكلّ صدق. لدينا جميعًا تحليلاتنا، لكن إلى أن نُكمل حصّة تصفيات حقيقيّة فإنّنا لن نعلم".

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وأكمل: "عادة ما تعكس تنافسيّة السيارة تنافسيّة الفرق والموظّفين الذين لدينا. لهذا فإنّ أولويّتنا تتمثّل في الجانب الذي نضع فيه أموالنا وأريد الحصول على توضيحات حيال ذلك قل التسرّع واتّخاذ أيّ قرار".

وأضاف: "الموقع الذي نتواجد فيه يسمح لنا بأخذ وقتنا والحصول على أفكار واضحة للتأكّد من اتّخاذ القرار المناسب، كون القرار بشأن السائقين المقبلين سيكون مهمًا، كونه على الأغلب فإنّ السائق الذي سينضمّ لنا لموسم 2021 سيبقى لموسم 2022".

ثمّ تابع: "كما سنعلم حينها إن كانت الخارطة الرياضيّة الخاصة بنا قد تغيّرت بسبب تغيّر القوانين، لم تتغيّر طموحاتنا ولا نزال نحتاج للتأكّد من امتلاكنا للسائقين المناسبين".

وواصل شرحه بالقول: "نريد أخذ وقتنا لاتّخاذ القرار المناسب. أعتقد بأنّ بعض أحجار الدومينو تساقطت. أتوقّع أن يتكرّر ذلك لكن ليس قبل بضعة أشهر. لذا أنظر إلى أنفسنا كجزء من الحركة الثانية، ولا شيء بينهما".

واعترف أبيتبول بأنّه كان من "المحبط" رؤية ريكاردو يختار مغادرة رينو قبل رؤية مدى تقدّم الفريق على سيارة 2020، لكنّه أشار إلى ضغط مكلارين وفيراري لإتمام تشكيلتيهما مبكّرًا قد لوى ذراع الأسترالي.

وقال: "أوّلًا من المهمّ تذكّر أنّ أمامنا موسمًا لإكماله معًا، ونتوقّع المزيد من بعضنا بالمقارنة مع الموسم الماضي، ذلك مؤكّد".

وأضاف: "أنا مُحبطٌ قليلًا لأنّني لا أعتقد بأنّ بوسعك بناء أيّ شيء من دون استقرار. ذلك يشمل السائقين كذلك، لكن أيضاً كامل الأجزاء الأخرى للمنظّمة".

ثمّ تابع: "أجرينا الكثير من التغييرات العام الماضي: 70 بالمئة من طاقمنا شهدوا تغييرًا في الإدارة أو الهيكل في أقسامهم. مدير تقنيٌ جديد، ورئيس قسم انسيابيّة جديد، ومدير هندسة جديد. كلّ ذلك حدث في الأشهر الـ 12 الماضية إلى جانب الكثير من التغييرات الأخرى .أودّ رؤية نتائج ذلك، كوننا نعلم مدى تأخّر ظهور النتائج، وحينها سنتحرّك للدخول في المحادثات بشأن السائق".

وأكمل: "أنا متفاجئٌ قليلًا حيال نشاط فريقَي فورمولا واحد على وجه الخصوص، حيث دفعا دانيال إلى التسرّع بشكلٍ ما في قراره. قرّرنا عدم تغيير أيّ شيء والتمسّك بخططنا الأصليّة. خطّتنا وأولويّتنا هي جعل السيارة أفضل".

وأردف: "لو كانت لدينا سيارة أفضل في العام الماضي، لما كنتم تطرحون هذا السؤال عليّ الآن. ونعلم أنّه لو كانت لدينا سيارة أفضل لكنّا قادرين على اجتذاب أيّ سائقٍ للمستقبل، لذا ذلك مكمن تركيزنا. تلك أولويّتنا".

واختتم بالقول: "مثّلت القوانين الجديدة، الصفقة الجديدة، أولويّتنا. ضمان مستقبل الفورمولا واحد أوليّتنا. اتّخذ (ريكاردو) قراره وتجاوزنا ذلك".

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