رينو "لم تكن مهتمة" بالمواصلة في الفورمولا واحد لولا تغيير القوانين

أدلت كلوتيلد ديلبرو المديرة التنفيذية الداخلية لدى رينو، بتصريحات بددت الشكوك حيال مستقبل الشركة في الفورمولا واحد، مؤكداً التزامها بمواصلة المشاركة، مع التأكيد على الدور الحاسم الذي لعبه قانون خفض سقف النفقات في ذلك.

وحتى قبل جائحة فيروس "كورونا" التي ضربت العالم بأسره، كانت رينو تجري مراجعة دقيقة ودراسات معمقة حيال كامل عملياتها ومن بينها مشاركاتها في رياضة السيارات.

ومع اقتراب انتهاء اتفاقية كونكورد الحالية وغياب التزامات تزويد المحركات لأي فريق في 2021، فإن الفرصة كانت سانحة نظرياً أمام رينو للانسحاب من الفورمولا واحد.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستلغي ما يقارب 15.000 وظيفة لها حول العالم ضمن خطتها لتوفير ما يقارب بليونَي يورو، لكن ديبلو أكدت أنّ برنامج السباقات سيبقى عاملاً محورياً في سياستها التسويقية.

حيث قال أبيتبول في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك الكثير من التكهنات حيال التزام رينو بالبقاء في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أعتقد أنها من الواضح قد وضعت حداً لتلك التكهنات، وذلك كان ضرورياً. من الواضح أن هناك إعلان لخطط كبيرة، مراجعة الطريقة التي تعمل بها الشركة، الأولويات، ومن ثمّ أعتقد أنه كانت هناك تكهنات بأن الخروج من الفورمولا واحد يعتبر خفضاً لنفقات الشركة".

وتابع: "لكنها في الواقع، أكدت أن البطولة ليست نفقات وحسب، بل استثماراً، وأن النفقات المرافقة بمثابة استثمار يتحسن أكثر وأكثر، ليس فقط بسبب القوانين الأخيرة".

وأردف: "بصراحة، إنها عملية تقييم مستمرة، ولم تكن فقط مجرد إعلان ظهر الأسبوع الماضي. بدأت العملية منذ 2016. كنا نتوقع حينها أننا وفي مرحلة ما ستكون هناك قوانين ناظمةٌ للبطولة تحدّ من خطر الوقوع في حروب إنفاق بين الفرق، وكذلك من ناحية المحرك وغير ذلك".

واسترسل: "من الواضح أنه ومع الإعلانات الأخيرة، ليس هناك سببٌ يمنع رينو من الالتزام الكامل".

من جهة أخرى، أوضح أبيتبول أن إدارة فريق الفورمولا واحد كانت على تواصل مستمر مع الإدارة التنفيذية العليا للشركة فيما يتعلق بتغيير القوانين.

فقال: "خضنا اجتماعات دورية مع إدارة رينو. ونحن نقدم لهم تقارير متواصلة ومفصلة عما يجري في عالم الرياضة، هذا العالم الذي يعتبر مختلفاً جداً عن عالم صناعة السيارات التجارية".

وتابع: "مرة أخرى، إعلان الأسبوع الماضي لم يكن خطوة وحيدة معزولة. خضنا الكثير من الاجتماعات حيال الاتجاه الذي تسير به البطولة بدءاً من الناحية الاستراتيجية وكذلك التسويقية، وفيما يتعلق بتحسين جودة العرض ورفع قيمة المنصة التسويقية، إضافة إلى تحسين نواحي الإنفاق، ليس فقط تكاليف المشاركة ولكن تكاليف تحسين التنافسية".

وأردف: "في نهاية المطاف، هذا ما نريده، نريد أن نكون تنافسيين، ومن الواضح بشكل جليّ تماماً أنه ومع الإعدادات الحالية فلا مجال على الإطلاق للانتقال من فرق المجموعة ’ب’ إلى فرق الصدارة".

واختتم: "لم تكن لدينا أية نية على الإطلاق للمواصلة على هذا الوضع. لكن سقف النفقات غيّر من ذلك كله، إضافة إلى القوانين التقنية الجديدة".