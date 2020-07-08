رينو لا تخطط لمشاركة ألونسو في التجارب الحرة في 2020

أعلنت رينو اليوم الأربعاء عن عودة بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين ألونسو إلى صفوفها العام المُقبل، مُنهيًا بذلك غيابًا دام لموسمين عن الفئة الملكة.

وكان آخر ظهور للإسباني في سباقات الجائزة الكبرى مع مكلارين، حيث وجّه تركيزه منذ ذلك الحين على منافسات خارج الفورمولا واحد في الإندي كار، دبليو إي سي ورالي داكار.

واختبر ألونسو سيارة فورمولا واحد للمرّة الأخيرة ضمن تجارب مع مكلارين في أبريل/نيسان من العام الماضي، ما يُثير التكهنات بأنّ رينو ربما تمنحه مشاركات في التجارب الحرّة هذا العام للمساعدة في تحضيره للموسم المُقبل.

لكنّ سيريل أبيتبول مدير فريق رينو قال بأنّه لا خطط حالية لوضع ألونسو داخل سيارة "آر.اس20" هذا العام، على الرُغم من أنّه أضاف بأنّ اختبار الإسباني لسيارة بمواصفات 2018 قد يمثّل خيارًا لهذا الموسم.

فقال: "لا اعتقد بأنّه يحتاج إلى المشاركة في التجارب الحرة من أجل التأقلم مع الإجراءات داخل سيارة سباق، أو داخل سيارة فورمولا واحد".

وأضاف: "لا أظنه بحاجة إلى ذلك، تلك ليست خطتنا. سنرى إذا ما كانت هنالك فرصة واضحة، حيث أنّ لدينا دومًا إمكانية إجراء تجارب مع سيارة بمواصفات 2018. لكن من جديد، ولنكون واضحين، فليست لدينا أيّة خطة ثابتة. لكن وفيما يتعلق بمشاركته في التجارب الحرة الأولى، فلا أعتقد بأنّه استثمار ضروري".

هذا ومن المتوقّع أن يركّز ألونسو خلال الأسابيع المُقبلة على التحضير لمحاولته الثالثة في سباق إندي 500 في أغسطس/آب المُقبل، على أن يبدأ تجهيزاته مع رينو بدءًا من سبتمبر/أيلول.

في المقابل، أبدى أبيتبول ثقته بأنّ التوقيع مع ألونسو يمثّل دفعة لكامل الفريق في رينو، لا سيّما وأنّ بعض أفراده عملوا مع الإسباني عندما فاز بلقبيه مع الصانع الفرنسي في 2005 و2006.

"سيأتي إلى مصنعنا في مرحلة ما ليلتقي بالفريق . إنّها فرصة رائعة لقضاء بعض الوقت قبل العام المُقبل للتعرف على الفريق وطريقة عملنا" قال أبيتبول.

وأكمل: "قدومه سيمثّل دفعة لطاقم العمل وسيحفّزه. العديد من الأشخاص الذي انضمّوا للفريق، وتحديدًا في إنستون، ربما كانوا تلاميذ أو في المدرسة عندما فاز ألونسو بلقبه الأوّل معنا. إذ أنّ تعرّفهم عليه وعلى ثقافته للأداء والفوز، لهو أمر رائع، حيث أنّ ثقافة الفوز تلك أمر يأتي من سائق مثل فرناندو".

واختتم: " سنحاول بالتأكيد استغلال تلك الفرصة لنرى ما يمكن أن نقوم به من أجل الفريق".