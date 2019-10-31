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رينو: قوانين 2021 ستمنحنا فرصة للمنافسة على الانتصارات في وقت قصير

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رينو: قوانين 2021 ستمنحنا فرصة للمنافسة على الانتصارات في وقت قصير
من قبل:
31-10-2019

قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ حزمة القوانين الجديدة التي تمّ الكشف عنها لموسم 2021 ستسمح لفريقه بالعودة إلى دائرة المنافسة على الانتصارات والألقاب ضمن حيّز زمني "معقول".

كشفت بطولة العالم للفورمولا واحد عن قوانينها الماليّة، والتقنيّة والرياضيّة لموسم 2021 اليوم الخميس في أوستن بعد مصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات عليها.

وعبّر فريق رينو عن سعادته بإتمام العمل أخيرًا على هذه الحزمة، حيث اعتبر بأنّها تتماشى مع الرؤية التي وضعتها ليبرتي ميديا مالكة البطولة منذ البداية لجعل الرياضة متكافئة أكثر عبر توزيع أفضل للعائدات الماليّة إلى جانب فرض قيودٍ على القوانين التقنيّة لتحسين قدرة السيارات على التسابق في ما بينها وتقريب أداء الفرق من بعضها.

وقال أبيتبول: "تُسجّل الموافقة على قوانين 2021 الماليّة، والتقنيّة والرياضيّة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات ختام عملٍ جاد من قبل الفورمولا واحد وفيا والفرق".

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وأضاف: "كما أنّها (القوانين) تؤكّد الرؤية التي وضعها الملّاك الجدد للفورمولا واحد لبلوغ رياضة متكافئة ومستدامة أكثر، من دون نسيان الجوهر الذي تركنا نعشق هذه الرياضة المعقّدة التي كانت رينو مخلصة لها منذ 42 عامًا".

ثمّ تابع: "تُمثّل هذه الإجراءات فرصة مهمّة بالنسبة لفريقٍ مثل فريقنا، حيث تزيد إمكانيّاتنا لتقليص الفجوة مع المقدّمة والمنافسة على الانتصارات والألقاب ضمن حيّزٍ زمني معقول".

وأكمل: "سنواصل دوزنة هذه القوانين، لكنّ حقيقة تأمين الأسس الجذريّة ستسمح لنا بالتخطيط للتطويرات اللازمة للسباق الأوّل لـ 2021".

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الكاتب مروان الوافي

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