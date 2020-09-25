رينو قد تستعين بيوم تصوير ترويجي لتُعيد ألونسو إلى قمرة قيادة الفورمولا واحد

بعد أنّ عبّر الإسباني بطل العالم مرّتين عن تحمسّه للعودة إلى قيادة سيارة فورمولا واحد من جديد قُبيل عودته إلى البطولة لموسم 2021، تقيّم رينو الخيارات المتاحة من أجل أن يخوض ألونسو اختبارًا مع الفريق.

وكما كشف لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي، فهنالك نقاشات دائرة بالفعل مع "فيا" فيما يتعلّق بما إذا كان بمقدور الفريق الحصول على تصريح لاختبار ألونسو في تجارب ما بعد نهاية الموسم في أبوظبي.

لكن وبينما ما يزال مصير ذلك غير واضح، يرى أبيتبول أنّ الخطوة الأولى الأكثر ترجيحًا هي اختبار ألونسو مع سيارة أقدم بعامين، في ظل القيود المخففة على اختبارات سيارات 2018.

وضمن معرض حديثه في هذا الشأن على هامش جائزة روسيا الكبرى، قال أبيتبول: "أمرٌ وحيد بوسعي قوله وهو أنّه متحمس بكل تأكيد للعودة خلف عجلة القيادة، وعليه سنرى ما يُمكننا فعله حيال ذلك".

وأضاف: "نؤسس لبرنامج الآن وهنالك بضع فرص ضمن نطاق قيود القوانين الرياضية. فهنالك أمور مثل أيام التصوير الترويجية التي لم نقم بها حتى الآن، وكذلك تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي التي سبق وعلقت عليها، وسنرى إلى أين نصل".

وتابع: "لدينا كذلك برنامج اختبار سيارة 2018، والذي بوسعنا القيام به في أي مكان تقريبًا، حيث من المرجّح أن يقوم بشيء من هذا القبيل كذلك. من المؤكّد أنكم سترونه خلف مقود السيارة، لكن ليس بمقدوري هنا أن أقول لكم أين أو متى تحديدًا".

جديرٌ بالذكر أنّ ألونسو عاد إلى إنستون للمرة الأولى منذ انضمامه إلى رينو الأسبوع الماضي، حيث اختبار المقعد على السيارة الحالية وقام ببعض حصص المُحاكاة كذلك.

وبينما خضعت رينو لمراجعة كبيرة من حيث الاستثمار خلال الأعوام الأخيرة منذ عودتها كفريق مصنعي للبطولة، قال أبيتبول أنّ الإسباني كان سعيدًا بما رآه في المملكة المتحدة ومقرّ المحرك في فيري.

"أستطيع أن أخبركم بأنّه كان منبهرًا للغاية بكل التغييرات في فيري. كل الأشخاص الجُدد، الطاقة، القيادة، الإصرار الذي شعر به هناك، وتطوير وحدة الطاقة الجديدة لموسم 2022" قال أبيتبول.

واختتم: "هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا أن نرى فرناندو فخورًا هكذا ونستشعر الحماسة في عينيه. لكنّنا نحتاج للعمل بجد من أجل ضمان أن يحصل على سيارة يرغبها ويستحقها كذلك".