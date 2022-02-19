تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / راسل: سيارة مرسيدس "دبليو13" الفعلية "تتّسق للغاية" مع جهاز المُحاكاة التالي / رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي
فورمولا 1 أخبار

رينو فضّلت الأداء على الموثوقية مع محركها الجديد لموسم 2022

قالت رينو أنها مستعدة للمخاطرة بالموثوقية مع محركها الجديد للفورمولا واحد، وذلك مقابل الحصول على دفعة أكبر من الأداء.

رينو فضّلت الأداء على الموثوقية مع محركها الجديد لموسم 2022

قامت العلامة الفرنسية ببناء وحدة طاقة جديدة لموسم 2022، حيث ستتبنى أخيراً تصميم فصل الشاحن التوربيني والضاغط، وهو المبدأ الذي بدأته مرسيدس.

لكن مع الحاجة الملحة للمزيد من القوة بهدف المنافسة على مراكز أفضل ضمن الترتيب خلال المواسم المقبلة، كشف لورون روسي المدير التنفيذي لدى رينو أنه حثّ طاقم المحرك على عدم السير في اتجاه محافظ بالتركيز فقط على الموثوقية.

بدلاً من ذلك، طلب منهم السعي نحو المزيد من الأداء، حيث يشعر بأنّه سيكون من الأسهل التعامل مع وحدة طاقة سريعة لكن "هشة"، ضمن قوانين تجميد تطوير المحركات.

فقال ضمن حوار مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "إما الموثوقية أو الأداء، الخيار صعب بينهما. إلى أي اتجاه نريد الضغط أكثر؟".

وأكمل: "خلال عملية التطوير، واجهتنا بعض المواقف حيال الموثوقية، لكن ذلك كان قرارنا لأنّنا قادرون على التعامل مع الموثوقية هذا العام".

وتابع: "لذا قلت للفريق: علينا الضغط بأقصى ما لدينا، أنا لا أبالي. أفضلُ الحصول على محرك أعلم أنه يقدم أقصى ما يمكن، بدلاً من محرك ذي موثوقية عالية لكن بأداء غير مقنع".

واسترسل: "كانت هذه مقاربتنا في الماضي حقيقةً. لقد ضغطنا في هذا الاتجاه. الأخبار الجيدة أننا أكملنا آلاف الكيلومترات مع وحدة الطاقة الجديدة خلال الأسابيع الماضية".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أكد روسي أن رينو اتجهت لاعتماد تصميم الفصل بين الشاحن التوربيني والضاغط لموسم 2022، مع تغييرات أخرى بهدف تحسين الأداء.

فقال: "تمت إعادة تصميم المحرك بالكامل. عندما أقول بالكامل أعني حتى المبدأ التصميمي نفسه. بداية، فصلُ الشاحن التوربيني، لكن هذا ليس التغيير الوحيد بل هناك غيره الكثير بهدف منح سائقينا أفضل ما يمكن".

وأكمل: "لقد باتت وحدة الطاقة أخفّ وقادرة على العمل ضمن ظروف مختلفة لناحية الحرارة والضغط. لذا، يمثل هذا المحرك تغييراً كبيراً للغاية بالنسبة لنا".

واختتم: "آمل أن نتمكن من اللحاق بركب المنافسة في الصدارة".

المشاركات
التعليقات
راسل: سيارة مرسيدس "دبليو13" الفعلية "تتّسق للغاية" مع جهاز المُحاكاة
المقال السابق

راسل: سيارة مرسيدس "دبليو13" الفعلية "تتّسق للغاية" مع جهاز المُحاكاة
المقال التالي

رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي

رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي
تحميل التعليقات
ألبين More from
ألبين
ألبين تتجه لاعتماد اللونين الأزرق والوردي مع "بي دبليو تي" كراعٍ رئيسي
فورمولا 1

ألبين تتجه لاعتماد اللونين الأزرق والوردي مع "بي دبليو تي" كراعٍ رئيسي

ألبين تعيد هيكلة  القسم التقني قبيل موسم 2022 للفورمولا واحد
فورمولا 1

ألبين تعيد هيكلة  القسم التقني قبيل موسم 2022 للفورمولا واحد

ألبين تعلن رحيل بودكوفسكي عن صفوف فريقها في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألبين تعلن رحيل بودكوفسكي عن صفوف فريقها في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

تحليل: كيف سيكون هاميلتون "أقوى من أي وقت مضى" في 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف سيكون هاميلتون "أقوى من أي وقت مضى" في 2022؟

تحديث لوائح الفورمولا واحد يؤكّد التخلّي عن قانون الإطار في القسم الثاني للتصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

تحديث لوائح الفورمولا واحد يؤكّد التخلّي عن قانون الإطار في القسم الثاني للتصفيات

كيف ستعمل الحصص التقنية التوضيحية الجديدة للفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف ستعمل الحصص التقنية التوضيحية الجديدة للفورمولا واحد؟

وولف يحذّر: هاميلتون عائدٌ "بوضع الهجوم الكامل"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يحذّر: هاميلتون عائدٌ "بوضع الهجوم الكامل"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.