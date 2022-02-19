رينو فضّلت الأداء على الموثوقية مع محركها الجديد لموسم 2022

قامت العلامة الفرنسية ببناء وحدة طاقة جديدة لموسم 2022، حيث ستتبنى أخيراً تصميم فصل الشاحن التوربيني والضاغط، وهو المبدأ الذي بدأته مرسيدس.

لكن مع الحاجة الملحة للمزيد من القوة بهدف المنافسة على مراكز أفضل ضمن الترتيب خلال المواسم المقبلة، كشف لورون روسي المدير التنفيذي لدى رينو أنه حثّ طاقم المحرك على عدم السير في اتجاه محافظ بالتركيز فقط على الموثوقية.

بدلاً من ذلك، طلب منهم السعي نحو المزيد من الأداء، حيث يشعر بأنّه سيكون من الأسهل التعامل مع وحدة طاقة سريعة لكن "هشة"، ضمن قوانين تجميد تطوير المحركات.

فقال ضمن حوار مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "إما الموثوقية أو الأداء، الخيار صعب بينهما. إلى أي اتجاه نريد الضغط أكثر؟".

وأكمل: "خلال عملية التطوير، واجهتنا بعض المواقف حيال الموثوقية، لكن ذلك كان قرارنا لأنّنا قادرون على التعامل مع الموثوقية هذا العام".

وتابع: "لذا قلت للفريق: علينا الضغط بأقصى ما لدينا، أنا لا أبالي. أفضلُ الحصول على محرك أعلم أنه يقدم أقصى ما يمكن، بدلاً من محرك ذي موثوقية عالية لكن بأداء غير مقنع".

واسترسل: "كانت هذه مقاربتنا في الماضي حقيقةً. لقد ضغطنا في هذا الاتجاه. الأخبار الجيدة أننا أكملنا آلاف الكيلومترات مع وحدة الطاقة الجديدة خلال الأسابيع الماضية".

بالمقابل، أكد روسي أن رينو اتجهت لاعتماد تصميم الفصل بين الشاحن التوربيني والضاغط لموسم 2022، مع تغييرات أخرى بهدف تحسين الأداء.

فقال: "تمت إعادة تصميم المحرك بالكامل. عندما أقول بالكامل أعني حتى المبدأ التصميمي نفسه. بداية، فصلُ الشاحن التوربيني، لكن هذا ليس التغيير الوحيد بل هناك غيره الكثير بهدف منح سائقينا أفضل ما يمكن".

وأكمل: "لقد باتت وحدة الطاقة أخفّ وقادرة على العمل ضمن ظروف مختلفة لناحية الحرارة والضغط. لذا، يمثل هذا المحرك تغييراً كبيراً للغاية بالنسبة لنا".

واختتم: "آمل أن نتمكن من اللحاق بركب المنافسة في الصدارة".