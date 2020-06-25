رينو: فرق الفورمولا واحد محقة في خفض ارتكازية سيارات 2021 لمساعدة بيريللي

تمّ رفض إطارات التطوير من الشركة الإيطالية لموسم 2020 من قِبَل الفرق العام الماضي، والتي فضّلت البقاء مع الإطارات المألوفة بخصائص 2019 لعامٍ ثانٍ.

مع ذلك، فإنّ أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" والموسم الإضافي غير المخطط له في 2021 مع الجيل الحالي من السيارات وقوانين الإطارات تعني أنّ إطارات بيريللي من 2019 يجب أن تبقى الآن لثلاثة مواسم، حتّى نهاية العام المُقبل.

ومن أجل كبح التزايد الطبيعي في مستويات الارتكازية في 2021 وبالتالي التحكم والأحمال على الإطارات، وافقت الفرق على تغيير طفيف في قوانين الأرضية والذي سيساعد إطارات 2019 في التأقلم مع العام الإضافي.

وقال أبيتبول أنه متعاطف مع بيريللي، حيث أنّ الشركة يتعيّن عليها دومًا التصرّف في الاتجاه الذي تتخذه الفرق و"فيا".

"لطالما كنّا مزوّدين للمحركات، وأعلم صعوبة أن تكون مزوّدًا للفورمولا واحد" قال أبيتبول لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "إنه تحدٍ كبير، والكثير من التوقعات تكون على عاتقك. أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بعمل أفضل بعض الشيء في ثبات قراراتنا وكفاءة ملاحظاتنا حتّى تحصل بيريللي على فرصة تطوير المنتج الأنسب لما نريد القيام به".

وتابع: "إذا ما نظرنا إلى هذا العام على سبيل المثال، ومن دون التغافل عن الظروف الحالية، فكان من المفترض أن ننتقل إلى إطارات الـ 18 إنشًا العام المُقبل، لكننا قررنا فقط عندما كنا عائدين من أستراليا أن نؤجّل القوانين لعام كامل، حيث أنّه علينا دومًا النظر في تبعات قراراتنا".

وأكمل: "بعد اتخاذنا لذلك القرار، أعتقد أنّه من المنطقي كذلك أن نحاول تعديل سياراتنا بشكل طفيف من أجل مساعدتهم في منتجهم، على الأقل على المدى القصير".

في المقابل، قال أبيتبول أنه من المهم الآن أن تساعد الفرق بيريللي بتوقّع مستويات الارتكازية التي سيتعيّن على إطارات 18 إنشًا أن تتعامل معها تحت القوانين التقنية الجديدة في 2022.

"أعتقد أنّنا على المدى المتوسط، وتحديدًا لموسم 2022، بحاجة لضمان أن يتم تطوير المنتجات المناسبة لسياراتنا، مع الافتراضات والتوقّعات الصحيحة". قال أبيتبول.

وأكمل: "الاستثنائي في الفورمولا واحد أنّ الفرق بوجه عام قادرة على تخطّي توقعاتنا، حيث أظن بأنّ الجميع تفاجأ بكمية التطوير الانسيابي الذي قمنا به خلال الأشهر الـ 12 الماضية، على الرُغم من تغيير القوانين في جانب تبسيط الجناح الأمامي، إلى آخر هذه الأمور".

واختتم: "ذلك يعتبر مدحًا للرياضة وكيف أنّها هدف متحرّك ومتغير باستمرار لمزوّد مثل بيريللي، ولكن لموسم 2022 نحن بحاجة لأن نتواجد على الخط الموازي لما تقوم به بيريللي".