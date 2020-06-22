فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: فرق الصدارة سترى شركاءها كمصدر تهديد في 2022

المشاركات
التعليقات
رينو: فرق الصدارة سترى شركاءها كمصدر تهديد في 2022
22-06-2020

يرى سيريل أبيتبول مدير فريق رينو للفورمولا واحد أن شكل البطولة الحالي بتواجد "فرق صدارة" سينتهي في 2022، وذلك قد يؤثر على العلاقة بين الفرق الكبيرة وشركائها الذين يستعملون التقنيات نفسها.

أوضح أبيتبول أن قوانين خفض سقف النفقات وغيرها من التغييرات الأخرى التي تشملها قوانين 2022 الجديدة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقريب مستويات المنافسة في البطولة.

ويتوقع أن يعني ذلك على سبيل المثال، انخفاض رغبة مرسيدس بالتعاون الكامل ومساعدة فريقها الزبون ريسينغ بوينت.

وعدا عن تزويد مكلارين بالمحركات، لا تمتلك رينو أي تعاقد مع فريق آخر على الصعيد التقني، بعكس منافسيها الأساسيين ضمن فرق الوسط، والذين يتشاركون التقنيات مثل علب التروس وغيرها من الأنظمة. لذا فإن رينو لن تزوّد أي فريق نهائياً في موسم 2021 مع انتقال مكلارين للتزود بمحركات مرسيدس.

حيث قال أبيتبول في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان من المقلق حصول وضعٍ من دون سقف للنفقات أو أن يكون ذاك السقف مرتفعاً جداً، ما يقسم البطولة إلى مستويَين متباينَين من الفرق".

وأكمل: "الآن، بات لدينا سقف للنفقات منخفض بما يكفي كي يضمن تنافسية أفضل بين الفرق، يساورني الفضول لأرى ما سيحصل لعلاقات الشراكة بين الفرق".

وأردف: "لأنني أعتقد الآن أن مرسيدس مسرورة بترك ريسينغ بوينت تنسخ سيارتها. سواء أكان ذلك قانونياً أم لا، لكنهم مسرورون جداً بمساعدتهم على جعل سيارتهم تنافسية جداً. يساورني الفضول لأرى إن كان الوضع سيستمر على حاله في 2022".

اقرأ أيضاً:

ويرى أبيتبول كذلك أن الفرق الكبيرة ستتوخى الحذر في شراكاتها نظراً لأن الفرق الزبونة ستصبح تنافسية بشكل أكبر.

فقال: "بالطبع. سيصبح أي فريق مصدر تهديد، وذلك عامل كبير للغاية في تغيير قواعد اللعبة. والمتابعون هم الرابح الأكبر".

وأكمل: "الصيغة الحالية، مع غياب التنافسية الكاملة بين الفرق ووجود مستويَين متباينَين بين الفرق يحمي الفرق الثلاثة الأولى، لكن الحال لن يبقى كذلك".

واختتم: "سيستقر النظام في النهاية على صيغة مناسبة. لهذا السبب أنا مرتاح بشكل أكبر حيال ما يحمله موسم 2022".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
برون: بوسع الفورمولا واحد التعلّم من تفاعل السائقين في السباقات الإلكترونية

المقال السابق

برون: بوسع الفورمولا واحد التعلّم من تفاعل السائقين في السباقات الإلكترونية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق فريق رينو اف1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

رينو: فرق الصدارة سترى شركاءها كمصدر تهديد في 2022

33د
2
فورمولا 1

تحليل: لماذا انضمّت مكلارين إلى ويليامز في البحث عن ملّاك جدد؟

3
فورمولا 1

برون: بوسع الفورمولا واحد التعلّم من تفاعل السائقين في السباقات الإلكترونية

أحدث ملفات الفيديو

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي 03:41
فورمولا 1
26د

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون 02:34
فورمولا 1

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون

أحدث الأخبار

رينو: فرق الصدارة سترى شركاءها كمصدر تهديد في 2022
فورمولا 1

رينو: فرق الصدارة سترى شركاءها كمصدر تهديد في 2022

برون: بوسع الفورمولا واحد التعلّم من تفاعل السائقين في السباقات الإلكترونية
فورمولا 1

برون: بوسع الفورمولا واحد التعلّم من تفاعل السائقين في السباقات الإلكترونية

تحليل: لماذا تدعم البحرين خطّة برون المفاجئة "للمسار البيضويّ"
فورمولا 1

تحليل: لماذا تدعم البحرين خطّة برون المفاجئة "للمسار البيضويّ"

هاميلتون يطلق لجنة بحثية جديدة لتحسين التنوّع العرقي في عالم السباقات
فورمولا 1

هاميلتون يطلق لجنة بحثية جديدة لتحسين التنوّع العرقي في عالم السباقات

ريكاردو: لم يكن بوسعي تأخير قرار الانضمام إلى مكلارين
فورمولا 1

ريكاردو: لم يكن بوسعي تأخير قرار الانضمام إلى مكلارين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.