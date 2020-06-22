رينو: فرق الصدارة سترى شركاءها كمصدر تهديد في 2022

أوضح أبيتبول أن قوانين خفض سقف النفقات وغيرها من التغييرات الأخرى التي تشملها قوانين 2022 الجديدة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقريب مستويات المنافسة في البطولة.

ويتوقع أن يعني ذلك على سبيل المثال، انخفاض رغبة مرسيدس بالتعاون الكامل ومساعدة فريقها الزبون ريسينغ بوينت.

وعدا عن تزويد مكلارين بالمحركات، لا تمتلك رينو أي تعاقد مع فريق آخر على الصعيد التقني، بعكس منافسيها الأساسيين ضمن فرق الوسط، والذين يتشاركون التقنيات مثل علب التروس وغيرها من الأنظمة. لذا فإن رينو لن تزوّد أي فريق نهائياً في موسم 2021 مع انتقال مكلارين للتزود بمحركات مرسيدس.

حيث قال أبيتبول في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان من المقلق حصول وضعٍ من دون سقف للنفقات أو أن يكون ذاك السقف مرتفعاً جداً، ما يقسم البطولة إلى مستويَين متباينَين من الفرق".

وأكمل: "الآن، بات لدينا سقف للنفقات منخفض بما يكفي كي يضمن تنافسية أفضل بين الفرق، يساورني الفضول لأرى ما سيحصل لعلاقات الشراكة بين الفرق".

وأردف: "لأنني أعتقد الآن أن مرسيدس مسرورة بترك ريسينغ بوينت تنسخ سيارتها. سواء أكان ذلك قانونياً أم لا، لكنهم مسرورون جداً بمساعدتهم على جعل سيارتهم تنافسية جداً. يساورني الفضول لأرى إن كان الوضع سيستمر على حاله في 2022".

ويرى أبيتبول كذلك أن الفرق الكبيرة ستتوخى الحذر في شراكاتها نظراً لأن الفرق الزبونة ستصبح تنافسية بشكل أكبر.

فقال: "بالطبع. سيصبح أي فريق مصدر تهديد، وذلك عامل كبير للغاية في تغيير قواعد اللعبة. والمتابعون هم الرابح الأكبر".

وأكمل: "الصيغة الحالية، مع غياب التنافسية الكاملة بين الفرق ووجود مستويَين متباينَين بين الفرق يحمي الفرق الثلاثة الأولى، لكن الحال لن يبقى كذلك".

واختتم: "سيستقر النظام في النهاية على صيغة مناسبة. لهذا السبب أنا مرتاح بشكل أكبر حيال ما يحمله موسم 2022".