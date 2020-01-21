رينو: طموحاتنا العالية لموسم 2021 لن تكون عذرًا لخوض موسم ضعيف هذا العام

لطالما كان الصانع الفرنسي واضحًا بأنّه يرى في حزمة التغييرات الضخمة على القوانين لموسم 2021 فرصة كبيرة ليُحقق خطوة جيّدة ويبدأ في مقارعة فرق الصدارة الثلاثة.

لكن وبينما بدأ العمل بالفعل على مقاتلتها المستقبلية، تعي رينو كذلك أنّه ليس بمقدورها الاستهانة وعدم الالتفات لموسم 2020، ولا سيّما بعد نتيجتها المخيبة للآمال العام الماضي.

ولن تُحيط لبعض الوقت على الأرجح ضجّة مماثلة بالفريق في هذا التوقيت، مقارنة بالاهتمام الجماهيري الذي رحّب بوصول دانيال ريكاردو، حيث ما يزال الفريق بحاجة إلى بلوغ بعض أهداف الأداء.

وبالحديث حصريًا إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ما إذا كان الفريق سيحظى بذهنية مختلفة هذا العام، قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو: "بصراحة، لا. من منظور التواصل أو التوقّعات، فستكون الأمور على الأرجح مختلفة بعض الشيء".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّها ستكون فترة شتوية اعتيادية. ولكنّها كذلك تأتي قبل موسم سيكون صعبًا بعض الشيء، ولا سيّما في حاجتنا لتحقيق التوازن بين 2020 و2021".

وأكمل: "ستخوض جميع الفرق ذلك التحدّي، لكنّني لا أرى فريقًا لديه ذات القدر من التوقّعات مثلنا لموسم 2021، حيث أنّ كل استراتيجياتنا قائمة على ذلك، وأيضاً القوانين ستعود بنفع كبير علينا. لهذا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو".

واختتم: "لكنّني لا أريد أن يكون 2021 ذريعة لخوض موسم ضعيف في 2020، حيث يتعيّن علينا هذا العام أن نستفيد من كلّ التغييرات التي تمّت في 2019 وأن نحصد تأثيرها الإيجابي، ليس فقط في 2021 ولكن كذلك في 2020. هذا ما أودّ رؤيته".

جديرٌ بالذكر أنّ رينو قد أعلنت عن إطلاق سيارتها لموسم 2020 في حدثٍ سيُقام في باريس في الـ 12 من فبراير/شباط المُقبل.