رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين

تبدو رينو وبنظر الكثير من المراقبين الخيار الواضح أمام فريقي العلامة النمساوية للتزود بالمحركات، بعد أن أعلنت هوندا أنها ستترك الفورمولا واحد نهاية موسم 2021.

ولا تزود رينو أي فريق سوى فريقها المصنعيّ بالمحركات - الذي سيحمل اسم آلبين - بعد انتهاء ارتباطها مع مكلارين بدءاً من 2021 حيث ستتزود الأخيرة بمحركات مرسيدس.

وتجبر القوانين العلامة الفرنسية على تزويد ريد بُل بالمحركات في حال لم تنجح بتأمين أي مزود لمحركاتها وذلك بعد تعديل اللوائح الرياضية لمنع بقاء أي فريق من دون مزوّد محركات.

لكن أبيتبول شدد على أن أي فريق زبون جديد لن يؤثر على خطة رينو في التركيز على فريقها المصنعي آلبين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن يؤثر أي طرف ثالث على استراتيجيتنا. نحن هنا كفريق مصنعيّ، لأن هناك فوائد قليلة من البقاء كمزود محركات فقط".

وأكمل: "المشاركة كمزود محركات غير مجدية من ناحية الأعمال، وربما كان خروج هوندا دليلاً على ذلك".

وتابع: "علمنا ذلك في 2014 عندما قررنا العودة كفريق مصنعي كامل. وربما هوندا تساءلت عن الأمر نفسه، واتخذت قراراً يناسبها".

واسترسل: "برنامجنا يتمحور حول علامة آلبين، وذلك لن يتغير".

واستكمل: "خيار ريد بُل الآخر يتمحور حول إيجاد طرف يأخذ حقوق المحركات من هوندا. أنا واثق أن فكرة كهذه قد خطرت لهم، لأن أي مزود يبدأ من الصفر لن يكون جاهزاً على الإطلاق لموسم 2022 وذلك أمر واضح تماماً".

بالمقابل، أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الأسبوع الماضي أن فكرة التزود بمحركات رينو جدية، خاصة على ضوء التغييرات الإدارية مع تعيين لوكا دي ميو بمنصب المدير التنفيذي للشركة.

فقال في مقابلة مع قناة "سيرفوس": "علينا التفكير في مزوّد المحركات لموسم 2022. نحتاج إلى معرفة ذلك بحلول نهاية العام. علينا بالطبع تقييم كامل الخيارات والاحتمالات".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، لا بد من تقرير كيفية سير الأمور. من المهم بالنسبة لنا الحصول على ما يكفي من قوة المحرك لمنافسة مرسيدس خلال المواسم المقبلة".

واختتم: "بالطبع أنا أتفهم وجهة نظر الناس بأننا سنتفاوض مع رينو. لكن منذ افتراقنا، تغيرت رينو. مجلس الإدارة الجديد حقق الكثير من التغييرات والأمور تسير قدماً".