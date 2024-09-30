رينو ستُنهي مشروع محرّكاتها وألبين تتّجه للتزوّد بمحرّكات مرسيدس في 2026

أكّدت رينو أنّها ستُنهي عمليّات محرّكها في الفورمولا 1 قبيل انطلاق الحقبة الجديدة في 2026.

على إثر أشهرٍ من التكهّنات بشأن مستقبل الصانع الفرنسي، حيث ارتبطت ألبين بمحادثات مع مرسيدس للتزوّد بوحدات طاقتها، تمّ الإعلان عن مصير عمليّات منشأة فيري-شاتيون اليوم الإثنين.

وضمن بيانٍ أصدرته رينو، تمّ الكشف عن أنّ المنشأة الواقعة قرب باريس سيتمّ تحويلها إلى مركز هندسي للمساهمة في التكنولوجيا المتطوّرة لسيارات رينو وألبين المستقبليّة.

وسيكون ذلك نتيجة تخلي رينو عن برنامج محرّكاتها المصنعيّة في الفورمولا 1 بدءًا من موسم 2026.

وأشار البيان إلى أنّ منشأة فيري ستُواصل جهودها فقي تزويد ألبين بالمحرّكات الهجينة حتّى نهاية الموسم المقبل.

وجاء في البيان: "ستتواصل أنشطة الفورمولا 1 في فيري، ما عدا تطوير محرّكٍ جديد، حتّى نهاية موسم 2025".

وشملت المشاريع التي سيعمل عليها ما سيُعرف بـ "مركز ألبين للتكنولوجيا الخارقة" تطوير سيارات ألبين الخارقة المستقبليّة، والعمل على تكنولوجيا البطاريات المستقبليّة، ومشاريع البحث والتطوير للمحرّكات الكهربائيّة.

كما سيُساهم في أنشطة رينو في رياضات السيارات الأخرى، بما في ذلك برنامج ألبين في بطولة العالم للتحمّل، إلى جانب مشاريع الزبائن، والفورمولا إي والرالي ريد.

وبالرغم من تخليها عن محرّكاتها في الفورمولا 1، قالت ألبين أنّها ستُواصل متابعة تطوّرات عالم الجائزة الكبرى.

وأضاف البيان: "على إثر عمليّة استشاريّة وحوارٍ مع ممثّلين عن الموظّفين في فيري-شاتيون، قرّرت ألبين إحداث وحدة متابعة للفورمولا 1".

وأكمل: "ستهدف هذه الوحدة إلى الحفاظ على معارف الموظّفين ومواهبهم في هذه الرياضة وستبقى في واجهة الابتكار لمختلف مشاريع ألبين".

وأصرّت ألبين على أنّ طاقمها الحالي في فيري سيُحافظ على وظائفه للمستقبل.