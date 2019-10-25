فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو ستدرس مستقبلها في الفورمولا واحد كجزء من "مراجعة معمّقة"

المشاركات
التعليقات
رينو ستدرس مستقبلها في الفورمولا واحد كجزء من "مراجعة معمّقة"
25-10-2019

اعترفت رينو أنّ مستقبلها في الفورمولا واحد سيكون تحت المجهر كجزء من مراجعة استراتيجيّة كبيرة سيُجريها الصانع الفرنسي.

في ظلّ محاولة رينو قلب تراجع عائداتها وتجاوز الوضع المربك الذي مرّت به على إثر اعتقال كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، فإنّها تتّجه لمراجعة جميع جوانب أعمالها.

وضمن اتّصال مع المستثمرين اليوم الجمعة، أوضحت كلوتيلد ديلبوس الرئيسة التنفيذيّة بالوكالة أنّه في حين أنّها لا تستهدف تحديدًا برنامج رينو في الفورمولا واحد، إلّا أنّ نشاطاتها في عالم الجائزة الكبرى ستكون محلّ مراجعة ستنطلق قريبًا.

ومن الممكن أن تلجأ رينو لتغيير استراتيجيّة "قد المستقبل" التي أطلقها غصن في 2017 في حال شعرت بأنّها لا تتناسب معا حاجياتها.

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئلت إن كانت رينو تفكّر في إيقاف النشاطات غير الأساسيّة مثل الفورمولا واحد وعلامة "ألبين"، أجابت ديلبوس: "لست أستهدف هذين النشاطين المذكورين تحديدًا، لكن من الواضح أنّ مراجعة خطط قد للمستقبل تعني طرح كلّ شيء على الطاولة".

وأضافت: "إنّها عمليّة طبيعيّة. ليست مجرّد مراجعة مصغّرة. نحن بصدد إطلاق مراجعة معمّقة لخطّة قد للمستقبل من أجل الأخذ بالحسبان السياق الجديد للسوق، وتغيّر الاستخدام والتنقّل وكلّ تلك الأمور، إلى جانب الوضع الحالي للمجموعة".

وكان غصن القوّة الدافعة وراء التزام رينو بالعودة إلى الفورمولا واحد بفريقها المصنعيّ في 2016، حيث حصل الفريق على خطّة طويلة المدى للعودة إلى واجهة سباقات الجائزة الكبرى.

لكن في حين أنّ الفريق المصنعيّ حقّق بعض التقدّم ليحلّ رابعًا في ترتيب بطولة الصانعين العام الماضي، إلّا أنّه عانى هذا الموسم وتراجع إلى المركز الخامس حاليًا.

وكانت رينو قد أعلنت أنّ عائدات المجموعة تراجعت بـ 1.6 بالمئة إلى 11.3 مليار يورو في الثلث الرابع على إثر تغيّر ديناميكيّة سوق السيارات، خاصة في ظلّ الابتعاد عن محرّكات الديزل. كما أنّ حجم المبيعات تراجع بـ 4.4 بالمئة.

المقال التالي
هاميلتون يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك

المقال السابق

هاميلتون يتفوّق على لوكلير في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك

المقال التالي

فرق الطليعة أرادت تأجيل قوانين الفورمولا واحد التقنية حتى 2022

فرق الطليعة أرادت تأجيل قوانين الفورمولا واحد التقنية حتى 2022
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي

2
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.